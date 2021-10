Guro Langmyr Gregersen og nabo Håkon Jørgensen i Voieåsen i Kristiansand er klare for ny sesong i et av landets best julebelyste nabolag. Fra hele kommunen kommer tilreisende for å se de nærmere 30 bolighusene, som årlig har konkurranse.

Foto: MATHIAS HAMRE / NRK