Jan Oddvar Skisland fra Arbeiderpartiet fikk 36 stemmer av de 71 i bystyret. Dermed blir han den første ordfører i den nye storkommunen. Søgne, Songdalen og Kristiansand slås sammen fra nyttår.

– Jeg er glad og lettet over at vi har kommet så langt, men det er nå det virkelige arbeidet begynner, sier Skisland til NRK.

Jan Oddvar Skisland representerte Kristelig Folkeparti da han var ordfører i Kristiansand forrige gang.

– Jeg håper jeg har mer erfaring, og ønsker å videreføre at Kristiansand skal være en åpen kommune. Vi skal ha gode diskusjoner og stor takhøyde, men behandle hverandre med respekt.

Krevende budsjettarbeid

I hans forrige periode ledet han en mindretallskoalisjon. Denne gangen har Skisland flertall sammen med samarbeidspartiene og fire uavhengige representanter. Men budsjettarbeidet kan bli krevende med seks partier i koalisjonen.

– Det er alltid krevende når man ikke bare har ett parti, men vi er innstilt på at vi skal få det til.

Skisland var avhengig av støtten fra fire representanter, som har brutt med Demokratene, for å bli valgt til ordfører. I forkant av valget bedyret Skisland at han ikke skulle samarbeide med det nasjonalistiske partiet.

– Dette er fire uavhengige representanter som har kommet til oss og ønsker å være med å støtte vår plattform og fellesskap. Vi skal behandle dem på lik linje med alle andre i koalisjonen, sier han.

Fikk applaus for ordførergjerningen

Avtroppende ordfører i Kristiansand, Harald Furre (H), fikk stående applaus for jobben han har gjort. Han mener han har vært djerv som ordfører og tatt modige valg.

– Jeg synes det er trist hvis Kristiansand nå slakker ned tempoet og reverserer, sier Furre.

Han sier han ikke har noen jobb å gå til.

– Jeg håper det åpner seg nye dører, og håper noen mener «unge Furre» har gjort en god jobb som ordfører og vil skape noe sammen, sier han med et smil.

Fikk flest stemmer

Det ble foreslått tre ordførerkandidater under bystyret i Kristiansand onsdag kveld.

Disse var Jørgen Kristiansen (KrF), Vidar Kleppe (Dem) og Jan Oddvar Skisland (Ap).

Skisland fikk 36 stemmer, Kristiansen 29 stemmer og Kleppe seks stemmer.

Dramatisk oppkjøring til bystyret

Så sent som tirsdag denne uken ble det klart at Senterpartiet stod fast på at de skulle støtte Jan Oddvar Skisland (Ap).

Senterpartiet er i en venstre/sentrum-koalisjon som består av Ap MDG, SV, Sp, Tverrpolitisk Folkeliste og Rødt.

Men høyresiden har prøvd å få Senterpartiet over på sin side ved å tilby ordførerstillingen til Ole Magne Omdal (Sp). Etter drøftinger internt landet Sp på at de likevel vil støtte Skisland til topposisjonen.

Demokratenes utbrytere

Det oppstod også stor dramatikk da fire politikere fra Demokratene valgte å forlate partiet under én måned etter valget. Utbryterne pekte på «interne uenigheter» da de gikk ut av partiet.

Dermed mistet partiet fire av ti representanter og Demokratene er dermed ikke lenger i vippeposisjon.

De fire politikerne som har brutt med Demokratene er Olav Homme, Roy Fardal, Jorunn Aaselle Olsen og Lajla Elefskaas.