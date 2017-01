Fnyser av Ap-trusler om nedleggelse av veiselskap

Nye Veier AS orienterte statsråd Siv Jensen om veiplanene man arbeider med. Foto: Jan Jørg Tomstad / NRK

Tirsdag besøkte Siv Jensen hovedkontoret til det statlige veiselskapet i Kristiansand.

Hun fremhevet nødvendigheten av et slikt selskap som hun mener gir bedre og billigere veier her i landet.

– Det handler om å bygge nye veier raskere, billigere og bedre enn vi er vant til. Det er viktig for norsk næringsliv, for det gjør at kostnadene går ned. Også er det viktig for deg og meg. Trygghet på veiene, at vi kommer raskere til og fra jobben og til og fra barnehagene med ungene våre, er veldig bra, sier Jensen til NRK.

Hun mener etablering av det nye veiselskapet har vært en av regjeringens nyvinninger i forhold til økt satsing på vei.

Ap truer med nedleggelse

Stortingsrepresentant fra Nord-Trøndelag Ingvild Kjerkol (Ap). Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Arbeiderpartiet vil ikke garantere at det statlige veiselskapet Nye Veier AS vil bestå, dersom partiet kommer i regjeringsposisjon etter valget til høsten.

Stortingsrepresentant fra Nord-Trøndelag og medlem i partiets programkomite, Ingvild Kjerkol, sa til Fædrelandsvennen mandag at hun ikke er særlig imponert over hva veiselskapet har utrettet så langt.

Selskapets egen visjon er å bygge gode veier raskt og smart og de prioriterte veistrekningene er E18 Tvedestrand–Arendal, E18 Langangen–Dørdal, E6 Kolomoen–Moelv, E39 Kristiansand Vest–Vigeland og E6 Trøndelag.

– For oss har ikke Nye Veier gitt noen bedre fremdrift for veibyggingen. Strekninger som skulle blitt forsert, har i stedet blitt utsatt. Jeg er ikke imponert over denne måten å bygge vei på, sier Kjerkol til avisen.

Jensen avviser Ap-utspill

Statsråd Siv Jensen avviser Ap-utspill. Foto: Jan Jørg Tomstad / NRK

– Nedleggelse av dette veiselskapet er å slepe oss baklengs inn i fremtiden, sier Siv Jensen om Arbeiderpartiets utspill.

Hun mener tvert imot at den gamle organiseringen av veibygging her i landet ga dårligere og dyrere veier.

– En nedleggelse betyr at vi skal gå tilbake til en gammeldags måte å bygge veier på. Du får mindre igjen for pengene og dette er ikke noe god beskjed å sende til skattebetalerne. Dette er nok et eksempel på at man må tviholde på lommeboka eller stemme riktig ved valget, sier Jensen.

– Vil du slåss for denne organiseringen av veibygging her i landet inn i valgkampen?

– Vi har etablert dette selskapet fordi vi skal ha mer igjen for de pengene vi bruker på veibygging. Vi skal få bygget mer vei og det trenger det norske samfunnet sårt. Derfor er det en dårlig ide dersom Arbeiderpartiet truer med å legge ned et selskap som skaper konkurranse og bygger veier raskere enn før, avslutter Jensen.