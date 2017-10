Flypassasjerer kan ha betalt for feilaktig overvekt

I en fersk rapport fra Justervesenet kommer det frem at to vekter på Kjevik viste at bagasjen veide mer enn den faktisk gjorde.

Den ene viste nesten én kilo for mye, mens den andre viste en drøy halvkilo for mye.

Lufthavnen i Kristiansand ligger en 20 minutters biltur unna bysentrum. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Beklagelig

Lufthavnsjef Arne Johan Johnsen forklarer at eksterne leverandører sørger for at disse vektene fungerer som de skal, og at det ikke er Avinor selv som drifter måleinstrumentene på flyplassen.

– Vi bestilte service med en gang vi fikk beskjed om at vektene viste for mye. Når vi betaler mye for en slik service, så forventer vi at vektene funker etterpå. Det er veldig synd om det ikke er tilfellet.

Johnsen har vært lufthavnsjef i Kristiansand siden 2015. Foto: NRK / Line Haus

Har ofte kontroller

Johnsen sier rapporten NRK har fått tilgang ikke har blitt lagt inn i deres systemer, trolig på grunn av en svikt i systemet.

– Vi hadde kontroll på vektene senest i mars i år, og da skulle alt være i orden. For å være helt sikker bestiller jeg en ny service med en gang. Passasjerene våre skal være trygge på at de ikke betaler mer enn de burde, sier Johnsen.

Dette er ikke første gang vektene på Kjevik har vist for mye, og driftssjef Magne Ryggetangen sier det tar det alvorlig når ting ikke fungerer på flyplassen.

– Målet til flyplassen er at Justervesenet ikke skal ha noen feil å rette på når de kommer på uanmeldte kontroller. Dessverre kan det, på de fleste flyplasser, være slik at disse vektene av og til viser litt feil. Vi jobber veldig hardt for at dette ikke skal skje hos oss.

Ryggetangen ble overrasket da NRK fortalte han om purringsrapporten, da den ikke hadde nådd dem. Foto: Kurt Inge Dale / NRK

Fikk bot

Flyplassen har fått et gebyr på 2640 kroner per vekt som viser for mye.

– Vi sjekker disse måleinstrumentene av sikkerhetsmessige hensyn. Det er viktig å vite hvor mye vekt som er i flyet til enhver tid. Vi sjekker det også for passasjerenes skyld, slik at de ikke betaler for noe de ikke burde betale for, sier distriktssjef i Justervesenet, Jan Ove Anda.

Han støtter uttalelsene til lufthavnssjefen, og sier han tror og håper at dette har vært en uskyldig feil.

Første gang Justervesenet meldte ifra om at målredskapene ikke viste korrekt vekt var i slutten av 2016. Da hadde de også en oppfølgingskontroll i en annen skranke, der Kjevik lufthavn hadde rettet alle feil og sørget for at vekten fungerte optimalt før den uanmeldte kontrollen.