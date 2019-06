Havarikommisjonen har de siste dagene snakket med to av personene som var ombord på flyet og jobber med bevis som kan kartlegge hendelsesforløpet fram til ulykken.

En mann i 50-årene ble livstruende skadet etter styrten, og to andre ble lettere skadd.

– De har gitt oss essensiell informasjon for å forstå ulykken. Det er ingen annen informasjon enn vitner og spor på vraket som kan gi noe svar, sier avdelingsdirektør for luftfart i Statens Havarikommisjon Kåre Halvorsen.

Halvorsen sier at de ikke har kontroll på hvor flyet ligger og at de foreløpig ikke vil heve det.

– Det avhenger om man savner eller må ha opp informasjon som man ikke får ellers, noen ganger er det helt essensielt for å få opp flyet. Andre ganger er det ikke så viktig.

Alle tre som var om bord på flyet ble plukket opp av Sea King redningshelikopter. En av personene er fortsatt kritisk skadet. Foto: Redningsselskapet

Fant et hjul fra flyet i nærheten

Fiskeridirektoratet hjalp til med søket etter de som var om bord lørdag. Under søket fant de et hjul fra flyet ca. 20 mil sør for Kristiansand og 0,5 nautiske mil fra hvor to av personene ble plukket opp av vannet.

– Hverken vi eller de andre fra kystvakten og redningsselskapet fant andre vrakrester i sjøen, sier Jim Anders Edvardsen fra Fiskeridirektoratets sjøtjeneste.

Hjulet ble videre sendt til politiet i Kristiansand som skal etterforske videre.

Så flyet timer før styrten

Gunn White gikk tur med hunden langs Selestranda på Jæren lørdag formiddag. Hun tok bilde av flyet i luften og sier at hun oppfattet alt som normalt. Et par timer etterpå styrter flyet i sjøen.

– Det første jeg tenkte når jeg så flyet på himmelen var hvor heldige de var som fløy i det fine været. Dagen etter la jeg merke til at det var det samme flyet som hadde styrtet, sier White til NRK.

White har selv vært co-pilot for mannen på småfly og har flydd en rekke ganger, dette var også grunnen til at hun tok bildet.