Fly fra Bergen måtte snu

Widerøes fly som skulle landet på Kjevik i Kristiansand nå i kveld måtte returnere til Bergen. Flyet forsøkte å lande på Kjevik to ganger, men det var for kraftig sidevind til at flyet kunne lande.

Også et Norwegian-fly fra Oslo måtte snu.

– Det er kraftig sidevind og veldig jevn kraftig vind og tillegg kraftige vindkast, sier lufthavnsjef på Kjevik Arne Johan Johansen til NRK.

Også Norwegian og SAS har kansellert kveldens avganger fra Kristiansand til Oslo på grunn av vinden.

– Det er trist når det skjer. Det er begynnelsen på vinterferien og sikkert mange som skulle ut å reise, sier Johansen.

Et SAS-fly med passasjerer fra Kastrup måtte lande på Gardermoen i stedet for på Sola i Stavanger, skriver Stavanger Aftenblad.