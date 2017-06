Flinke med flytevest

Båtfolket har respekt for vestpåbudet og kravet til båtførerbevis, hevder politiet. Tall fra i fjor viser at av de 6705 kontrollerte båtene var det 227 som ikke benyttet vest. 1. mai 2015 ble det påbudt å bruke flytevest i båter under åtte meter.