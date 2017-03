Saken om vindmøller i Birkenes har pågått i lengre tid. Først var også et område mot Oggevatn med i vindmølleplanene, men dette omstridte området ble tatt ut av planene og et nytt prosjekt uten Storehei ble lansert i 2016.

Torsdag kveld sa kommunestyret i Birkenes etter flere runder ja til vindmølleplanene med knappest mulig flertall, skriver BirkenesAvisa. Det er snakk om 21 turbiner som skal bygges av det tyske energiselskapet E.ON.

– Næringslivet har veldig tro på at vi skal få mye ut av dette og har vært mye på banen, sier ordfører Anders Christiansen (Ap) til NRK.

Han har kjempet for vindmøllene og håper at de skal føre med seg gode ringvirkninger for kommunen.

Håper på innovasjon

– I første omgang får vi utbyggingen, selv om disse inntektene for så vidt blir kortsiktige. I tillegg blir det noen faste arbeidsplasser i kommunen. Det skal også bygges et driftshus som vi kan disponere. Dette planlegger vi å bruke som et innovasjonshus, så vi ser mange fordeler, sier Christiansen.

I rene inntekter anslår ordføreren av vindmøllene vil tilføre kommunen rundt fem millioner kroner i eiendomsskatt i året. Grunneierne mener at det vil bli lettere for dem å drive brukene sine dersom de får inntekter fra vindmøllene.

– Hvorfor ble avstemningen så jevn?

– Det er klart at dette er omstridt, først og fremst på grunn av støy fra møllene. I tillegg står gruppa Motvind, som har kjempet mot vindmøller hele tida, sterkt i Birkenes. De har gjort en god jobb og derfor ble det jevnt.

Ordføreren sier at de har tatt inn «avbøtende tiltak» som skal skjerme folk for støy, men forslaget om å kreve stillegående blader på møllene fikk ikke flertall i kommunestyret.

Lang vei igjen

Ordføreren anslår at byggingen tidligst kan starte i 2020. Først må nemlig NVE og Olje- og energidepartementet si ja, og så må E. ON ville bygge.

– E. ON har prosjekter flere steder og tar det som er mest lønnsomt først, så det er ikke sikkert at det blir noe av, men nå har kommunen lagt til rette for det, sier Christiansen.

Han er lettet over at saken nå har fått et punktum.

– Det har vært en hard kamp, det må jeg si. Nå er jeg i grunnen godt fornøyd.