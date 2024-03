– Så vi håper jo at vi nå gjennom påsken får oppklart dette mysteriet som er skjedd, sier salgs- og markedssjef Nina Moland Andersen i Color Line.

Denne trefiguren av sjimpansen Julius forsvant fra Superspeed som kom fra Hirtshals til Kristiansand tirsdag kveld. Color Line ber nå om hjelp fra publikum med å finne figuren. Foto: Color Line

– Dette er noe som engasjerer de ansatte. Vi vil jo gjerne ha figuren tilbake.

«Julius» har vært sporløst forsvunnet siden Superspeeds siste seiling mellom Hirtshals og Kristiansand tirsdag kveld. Det var Fædrelandsvennen som omtalte tyveriet først.

Overhørte kommentar

Tyveriet ble oppdaget av de ansatte dagen etter «Julius» forsvant.

De ansatte på Superspeed har engasjert seg for å få Julius-trefiguren tilbake, sier salgs- og markedssjef Nina Moland Andersen.

– Da begynte noen av de ansatte å reflektere over en kommentar de hadde hørt kvelden i forveien, og som de trodde kanskje var fleip:

«Den apekatten skal jeg ha med meg før jeg forlater skipet eller båten i kveld».

– Så begynte de å tenke at det ikke var fleip likevel, men faktisk har skjedd, sier Moland Andersen.

Flere observasjoner

Etter at nyheten om det noe frekke tyveriet ble kjent, har hun fått tips og bilder som kan lede til en løsning på mysteriet.

Det er bare en tom krok igjen i bufférestauranten etter at Julius-figuren forsvant fra Superspeed tirsdag kveld. Foto: Color Line

Første ledetråd kom fra en ung dame som så tre menn i alderen 25 til 30 år med den tunge Julius-figuren på skulderen da hun gikk av ferja tirsdag kveld.

– Jeg gikk bak dem og stusset over at de bar og slet på den store figuren på skulderen. Jeg tenkte det var en suvenir de hadde kjøpt i Danmark. De virket beruset og slet veldig med å frakte den med seg, sier kvinnen, som tok et bilde av mennene.

Noen minutter senere, gjorde Bjørn Østerhus følgende observasjon da han skulle hente datteren og svigermoren ved utgangen av Color Line-terminalen i Kristiansand:

– Det var en mann som krøket seg over figuren. Han pustet og peste, og det virket som han holdt på å krepere, sier Østerhus.

– Jeg syns det var spesielt, legger han til.

Dette var cirka klokken 00.10 natt til onsdag.

Veier 30–40 kilo

Trefiguren er en gave fra Kristiansand Dyrepark, og har stått på samme sted i restauranten siden båten ble døpt i mars for 16 år siden.

Julius er Norges mest kjente sjimpanse, og holder til i Dyreparken i Kristiansand. Nå er en trefigur av Julius som Dyreparken ga til Superspeed for 16 år siden, stjålet. Foto: Kristiansand Dyrepark

– Så dette er ergerlig. Vi er glade i figuren, og har hatt apekatten med oss på alle seilas siden vi startet opp, sier Moland Andersen.

Trefiguren av Norges mest berømte sjimpanse, veier mellom 30 og 40 kilo og er 60–70 centimeter høy og nesten like bred.

– Så det er en tung trefigur som du ikke bare tar med deg under armen. Du må gjøre en liten innsats, sier Nina Moland Andersen.

Ber om tips

Salgs- og markedssjefen tror det kanskje bare er en gutte- eller jentestrek, og håper figuren blir levert tilbake.

Trefiguren av Julius veier mellom 30 og 40 kilo. Foto: Color Line

– Jeg så for meg at noen kanskje satte den på en trapp med en lapp eller noe, og så ferdig med det. Det kan ikke være gøy å ha figuren framme når folk vet at det er en gave til Superspeed fra Kristiansand Dyrepark, sier hun.

Tyveriet er foreløpig ikke anmeldt til politiet.

– Nei, jeg håper de leverer den tilbake, for eksempel i innsjekk-skranken.