Flere studenter vil ha fleksi-studier

Saken oppsummert: - Sara Fossaas Aarsland tar et årsstudium i logistikk gjennom Høyskolen i Molde, mens hun bor i Kristiansand.

- Hun valgte nettstudier for å ha et større utvalg av studier og for å kunne beholde jobben og vennene sine i Kristiansand.

- Fleksible nettbaserte studier har blitt mer populære blant studenter over hele landet, spesielt etter pandemien.

- Økonomiske hensyn, som høye boligkostnader og behovet for å kombinere utdanning med jobb, er også en faktor i populariteten til nettstudier.

- På Sørlandet er fleksible studier innen barnehagelærerutdanning, vernepleie og sykepleie populære, og et nytt årsstudium i biologi har også tiltrukket mange søkere.

- Studentorganisasjonen i Agder støtter de fleksible studiene, men påpeker at det kan være vanskeligere å bygge nettverk uten den tradisjonelle campusopplevelsen.



– Jeg bor i Kristiansand sammen med mannen min som har fast jobb. Vi ønsket ikke å flytte, så nettstudier gir meg muligheten til å studere det jeg vil og samtidig beholde venner og jobb jeg har her, sier Sara Fossaas Aarsland.

23-åringen fra Tyristrand skal ta et årsstudium i logistikk gjennom Høyskolen i Molde, mens hun bor i Kristiansand.

– Det var ikke et poeng for min del at det skulle være på nett, men jeg ønsket større utvalg enn det jeg fant ved Universitet i Agder, sier hun.

Sara Fossaas Aarsland og ektemannen. Han er en viktig årsak til at hun velger et nettbasert fleksibelt studie. Foto: Skjermdump

Bestemme over egen hverdag

Fossaas Aarsland tror det er mange studenter som kjenner at det er fint å kunne bestemme over, og legge opp hverdagen sin selv.

– Dersom studiet ikke hadde vært digitalt hadde jeg nok valgt et annet nettstudie eller et studie i Kristiansand.

– Frykter du at du kan miste nettverket med andre studenter, når du ikke er på campus?

– Ja, jeg har absolutt vurdert dette. Jeg har studert i tre år, og har et godt nettverk rundt meg så for øyeblikket er jeg ikke avhengig av et studentmiljø. Personlig har jeg vært veldig glad i å møte opp til fysiske forelesninger, og ideelt sett ville jeg fortsatt med det, men valget av studiet var viktigere for meg nå, sier Fossaas Aarsland.

Her er de tre jentene som Sara bodde sammen med i kollektivet. Foto: Skjermdump

Populære fleksi-studier

Fleksible nettbaserte studier er blitt mer populært blant studenter flere steder.

På Universitetet i Agder merker de en økning i søkere på flere studier.

Det nye nettbaserte årsstudiet i biologi fikk 124 søkere, men har kun 30 studieplasser

– Da vi gjorde det nettbasert, så eksploderte interessen, sier viserektor for utdanning Hilde Inntjore ved Universitet i Agder.

Det var under pandemien at nettstudiene ble mer populære.

– Det har nok noe å gjøre med at man er mer vant med nettstudier, sier viserektoren.

Men også den økonomiske situasjonen for studentene er avgjørende.

– Vi vet at det er tøft å være student. Boligmarkedet koster og utgiftene har økt. For mange er det nødvendig å kunne kombinere utdanningen sin med jobb, eller å bo hjemme, sier Inntjore.

På Sørlandet er de fleksible alternativene innen barnehagelærerutdanning, vernepleie- og sykepleiestudiene også fulle av studenter.

Disse studiene er også svært populære:

Skolebibliotekkunnskap (nettbasert, bachelor): 67 søkere

Teknologi, menneske og samfunn (nettbasert, mastergrad): 146 søkere

Viserektor for utdanning ved UIA, Hilde Inntjore håper de fleksible studiene kan gjøre studiehverdagen enklere. Foto: UiA

Flere studenter

Høgskolen i Molde har to fleksible, nettbaserte årsstudier som har vært populære i år:

Årsstudium i IT

Årsstudium i logistik

600 personer søkte på IT-studiet, og det er 131 flere søkere enn i fjor. Høyskolen hadde 200 studieplasser på IT, og 400 plasser på logistikk.

I år søkte 397 personer på studiet i logistikk. Det er 69 flere enn i 2023.

– Disse to studiene, siden de både kan følges på nett og kan tas på deltid over to år, gjør det enklere å kombinere utdanning med en livssituasjon hvor det er vanskelig å følge undervisningen fra klasserommet, sier Øystein Nerland, teamleder opptak ved Høyskolen i Molde.

– Ikke den klassiske studentopplevelsen

Også studentorganisasjonen i Agder heier på de fleksible studiene. Organisasjonen håper det vil trekke flere studenter til campusene.

– Ved å ha et større mangfold i den type studier man kan velge så åpner det kanskje dørene for at enda flere velger å studere, og det er kjempepositivt, sier leder Magnus Ellefsen Moen.

Studentorganisasjonen tar imot enhver form for innspill om hvordan studentene ønsker å forme sin egen studiehverdag.

– Om det er en hybridløsning med samlingsbaserte møter eller heldigitalt, det er det den enkelte studenten som vet selv best, sier han.

– Hva kan være negativt med fleksible studier?

– Det er nettopp det at man ikke får den klassiske studentopplevelsen. Kanskje det er vanskeligere å bygge de nettverkene som mange benytter studietiden til å bygge opp, sier Ellefsen Moen.