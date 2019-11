Flere studenter blir tatt for juks

Smartklokker, «klipp og lim» og jukselapper er noen av metodene som blir brukt.

Blir man tatt, risikerer man utestengelse i to semestre.

– Jeg skjønner ikke at det går an å jukse. Eksamensvaktene sjekker jo alt. Til og med matpakke og pennal, sier student Eline Severinsen.

Hun studerer sosiologi på Universitetet i Agder.

Hittil i år er det meldt inn 33 «fuskesaker» på skolen – dobbelt så mange som for tre år siden.

Universitetene i Tromsø, Bergen og NTNU i Trondheim melder også om en økning.

Dette er tallene Ekspandér faktaboks Saker knyttet til mistanke om juks: Universitetet i Agder Hittil i år: 33

2018: 31

2017: 23

2016: 15 Universitetet i Oslo Hittil i år: 61

2018: 64

2017: 91

2016: 90 Universitetet i Bergen Hittil i år: 21

2018: 36

2017: 26

2016: 30 Universitetet i Tromsø Hittil i år: 24

2018: 55

2017: 34

2016: 38 NTNU Hittil i år: 26

2018: 29

2017: 16

2016: 19 Se egen faktaboks med forklaring av tallene Kilder: Universitetet i Agder, Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Universitetet i Tromsø, NTNU

– Jeg synes det er urovekkende hvis det er sånn at flere jukser, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Statsråden tror det er enklere å jukse nå enn før, ettersom flere studenter har tilgang på internett under eksamen.

– Da er det viktig at de har et bevisst forhold til bruken av kilder, og at universitene har fokus på dette. Juks vil vi ikke ha.

SISTE INNSPURT: Sosiologistudentene på UiA skjønner ikke hvordan folk greier å jukse. Foto: Christina Cantero / NRK

Eksamensangst

Studentene er i siste innspurt før eksamen. For noen er første eksamen allerede på mandag.

– Akkurat nå er det veldig hektisk, sier student Stian Ommundsen.

Det merker også psykiatrisk sykepleier Hellen Saga. Hun jobber i studentskipnadens helsetjenester.

TIDSPRESS: Lektorstudent Pernille Rist-Christensen har hørt om studenter som tar «eksamensdop», men ikke om noen som har jukset. Foto: Christina Cantero / NRK

– Studentene kommer ofte med eksamensangst, sier Saga.

Det er rekordhøy pågang dette semesteret.

– Økningen er stor. Det tror jeg er fordi man er opptatt av konkurranse. Noen tror at de ikke får jobb hvis ikke de har toppkarakterer.

Saga tror jaget etter å få best mulig karakter kan ha en sammenheng med juks.

– Alle ønsker å gjøre det så bra som mulig. Da kan det hende man tar en sjans og prøver seg.

RÅD: I stedet for å jukse på eksamen, bør man heller ta en eksamen på nytt, mener leder for studentorganisasjonen i Agder, Benedikte Nordlie. – Konsekvensene er så store. Foto: Christina Cantero / NRK

– Latskap

Studentene Tomas Malmberg og Kevin Aleksandersen opplever ikke at juksing på eksamen er tema.

– Det jeg hører mest om, er en form for angst for å bli tatt i plagiatkontroll, sier Malmberg.

Han tror eksamensjuks kommer av latskap, ikke et prestasjonspress.

– Hvis man kjenner på et press på å gjøre det bra, da leser man.

LATSKAP: Tomas Malmberg og Kevin Aleksandersen tror juks handler om at studentene er for late til å lese skikkelig på pensum. Foto: Christina Cantero / NRK

Blir utestengt

Blir man tatt for å jukse under eksamen, risikerer man i verste fall utestengelse i ett eller to semestre. I fjor skjedde det med 22 studenter fra UiA.

– Jeg tror ikke det er økt juks, men at vi har fått bedre muligheter for å avdekke, sier rådgiver Tone Birgit Nordibø.

Slik forklares tallene Ekspandér faktaboks Universitetet i Tromsø sier at økningen i antall fuskesaker skyldes økt bruk av et automatisk tekstgjenkjennelsessystem. De fleste sakene går på juks under hjemmeeksamen. Kun et par av sakene gjelder bruk av ulovlige hjelpemidler. NTNU tror økningen fra 16 saker i 2017 til 29 saker i 2018 skyldes et nytt system som blir brukt for å fange opp plagiat. I de aller fleste sakene endte studentene opp med å få eksamen annulert eller å bli utestengt. Ved ett tilfelle ble det oppdaget 96 prosent plagiat. Universitetet mistenker at det er mørketall. Universitetet i Agder tror økningen skyldes at de har bedre systemer for å fange opp juks. De tror ikke at det er flere studenter som jukser nå enn før. Universitetet i Bergen hadde en stor økning i antall fuskesaker fra 2017 til 2018. Dette skyldtes at ti elever var involvert i samme sak. De ble beskyldt for fusk, men ble til slutt frifunnet. Universitetet i Oslo har opplevd en nedgang i antall fuskesaker. I 2016 var det 90 fuskesaker, mens det i 2018 var 64.

Tidligere i år kom det fram at én av seks norske studenter innrømmer å ha jukset.

– Det er veldig uheldig at studenter opplever at de har et behov for å jukse på eksamen, sier Marte Øien i Norsk studentorganisasjon.

Generalsekretær Marte Øien i Norsk studentorganisasjon Foto: Skjalg Bøhmer Vold / NSO

Hun tror noe av årsaken er eksamensangst, og tror hjelpe til å håndtere stress kan være med på å redusere fusk.

Øien tror også man bør tenke nytt på hvordan eksamen gjennomføres.

– Gruppeoppgaver, muntlig eksamen, prosjekter. Det er mange måter å legge opp en eksamen.