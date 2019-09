– Klubbens saksjonskomité har sett på dokumentasjonen som har vært tilgjengelig og blitt enige om å utestenge tilsammen 12 personer fra Sparebanken Sør Arena og Starts arrangementer, sier administrativ leder i Start Christopher MacConnacher til NRK.

Administrativ leder i Start, Christopher MacConnacher, føler klubben har tatt et standpunkt ved utestengelsene. Her fra tiden i Jerv. Foto: Svein Sundsdal / NRK

NRK kjenner til at én person skal være utestengt til og med ut 2021-sesongen, fem andre frem til sommerpausen i 2021-sesongen, mens resten er utestengt ut 2020-sesongen.

Angrep HamKam-supportere

Det var i forkant av søndagen kamp mot HamKam, flere supportere barket sammen på baren Heia Hamar i sentrum av byen. Seks personer ble arrestert, og én person pådro seg bruddskader.

Ifølge leder i Briskebybanden Fred Nordstad, startet bråket da rundt 30 Start-supportere kom inn på en uteservering hvor rundt 10 Hamkam-supportere satt og drakk øl.

– Vi ønsker å fokusere på de gode supporterne

Start sier de nå ønsker å vise et tydelig standpunkt overfor supportere som skaper trøbbel i forbindelse med lagets kamper.

– Slik oppførsel ønsker vi ikke å ha noen ting med å gjøre. Nå er det viktig at vi som klubb nå få frem de gode supporterne vi har, sier MacConnacher.

– Det er supporterne som synger på kampene, reiser på bortekamper og oppfører seg som bør være i fokus, legger han til.

Vil unngå at det skjer igjen

Hendelsen i Hamar skjedde i forkant av kampen et stykke unna Briskeby stadion.

MacConnacher sier klubben vil jobbe tett med politi og motstanderklubb for å hindre lignende hendelser i fremtiden.

– Det fikk vi tilbakemeldinger på fra Norges Fotballforbund på i forkant av dette oppgjøret også, men dessverre klarte man ikke å forhindre at dette skjedde.

Til NRK opplyser politiet at de fremdeles etterforsker saken og det vil bli gjort ytterligere avhør.

Start har publisert følgende pressemelding i forbindelse med utestengelsene:

«På bakgrunn av klubbens sanksjonsreglement og andre faktorer har klubbens sanksjonskomite valgt å utestenge opptil 12 personer fra kamper på Sparebanken Sør Arena.

Utestengelsene, som trer i kraft fra dags dato, gjelder minimum ut 2020-sesongen, mens de lengste utestengelsene strekker seg ut 2021.

Sanksjonenes omfang viser at klubben tar sterk avstand fra hendelsene som skjedde i Hamar på søndag. Formålet bak sanksjonene er å sørge for at folk trives på klubbens arrangementer, og å sikre at spillere, supportere, øvrig publikum og vakter kan føle seg trygge på Sparebanken Sør Arena.

Start synes det er leit at enkelte personer har gitt Start-supportere negativ oppmerksomhet, og ønsker å få frem at klubben er glade for alle de flotte supporterne vi har, som er gode ambassadører for klubben, og bidrar på en positiv måte, både på hjemme- og bortekamper.»