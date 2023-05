– Folk flest er nok ikke forberedt på hva som kommer. De vil nok sakte, men sikkert oppdage at de må gjøre noe, sier elektriker Roger Mortensen.

Allerede i februar ble de første lysrørene forbudt å produsere og importere til EU og EØS, som en følge av Rohs-direktivet. I høst blir andre typer lysrør og halogenstifter også forbudt.

Se oversikt lenger ned i saken over hvilke lysarmaturer/pærer som blir forbudt å produsere og importere.

Lysrør blir forbudt fordi de inneholder kvikksølv og har høyt energiforbruk. Halogenstifter fordi de ikke oppfyller nye krav til økodesign, ifølge Tek.no.

Elektriker Mortensen er på jobb hjemme hos Jørn Heimstad og kona Wenche i Kristiansand. De har blant annet mange lysstoffrør i stua som på sikt må byttes ut.

– Jørn var forut for sin tid for han ringte og sa: «Nå blir det slutt på lysrør. Hva skal jeg gjøre?», sier Mortensen og flirer.

Elektriker Roger Mortensen inspiserer lysrørene hjemme hos ekteparet Heimstad. Lysrør blir straks forbudt å produsere og importere og må derfor byttes ut på sikt. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Det koster

Han anbefaler alle å få en gjennomgang av lyskildene når de først har en elektriker på besøk.

– Da får du vite hva som må skje, hva som lønner seg og hva som ikke lønner seg.

Jørn Heimstad er positiv til å skifte ut både utelamper med kompaktlysrør, lysrør i stua og spotter i kjelleren. Selv om dette kommer til å koste familien mye.

– Enhver har ansvar for dette med bærekraft. Det koster og vil koste hele samfunnet. Privat er det bare å sette i gang, sier han.

Jørn Heimstad og Wenche Waal Heimstad mener det er nødvendig at folk flest bidrar til mer bærekraft i samfunnet. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Bransjen anslår at det i dag finnes mellom 8 og 10 millioner lysarmaturer i norske hjem som må skiftes ut.

Det er fortsatt lov å bruke disse dersom man har de hjemme eller får tak i de i butikk før lageret er tomt.

SJEKK HVA SOM BLIR FORBUDT:

Lysrør og kompaktlysrør blir forbudt og produsere og importere fordi de inneholder kvikksølv og har høyt energiforbruk. Sirkelrør. Slike halogenpærer med stifter finnes blant annet som spotter. Slike halogenstifter blir også forbudt i høst. De blir ofte brukt i stålamper, små lampetter og interiørbelysning. Slike halogenstifter brukes blant annet i bordlamper.

Bytter de etter hvert

Ekteparet Heimstad har blant annet 15 utelamper med kompaktlysrør som blir forbudte. Her vil det ikke lønne seg å bytte ut alle samtidig.

Mortensen har regnet ut at det vil ta 17 år før investeringen på i overkant av 30.000 kroner har gått i null.

– Det er verken økonomisk eller miljømessig forsvarlig å bytte alle utelampene på likt. I stedet bytter vi de ut etter hvert som de går i stykker, sier han.

Lærling Phillip Hammen Myklebust og elektriker Roger Mortensen skifter en utelampe hos ekteparet Heimstad i Kristiansand. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

For spotter derimot ser regnestykket litt annerledes ut for ekteparet. Her vil den økonomiske gevinsten være rundt 4000 kroner i året. Investeringen vil lønne seg i løpet av åtte år, har Mortensen regnet ut.

– Det er stor forskjell på bolig og næring. I privatboliger er det mest naturlig å bytte når ting går i stykker. I industri og næring er det mer aktuelt å bytte alt på en gang da de vil tjene det inn igjen raskere, forklarer Mortensen.

Slik så kompaktpæra i den gamle utelampa ut. Slik ser ledlyset i den nye utelampa ut.

– Mye mer miljøvennlig

SG Armaturen er landets største lysleverandør. De merker stor pågang på grunn av forbudene som snart trer i kraft.

– Vi har mye å gjøre for tiden og tror det vil vare i noen år framover. Vi merker blant annet stor etterspørsel fra byggeiere og det offentlige som ønsker å endre til led for å imøtekomme direktivet, sier salgsansvarlig i Agder Ali Nayef.

Salgsansvarlig Ali Nayef hos SG Armaturen i Lillesand sier det er viktig å få miljøgifter vekk fra markedet. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Han mener forbudet er viktig.

– Lysstoffrør inneholder mye kvikksølv og har høyt energiforbruk. Led har ikke kvikksølv, er mye mer energibesparende og miljøvennlig.

Han tror ikke det offentlige er godt nok forberedt på endringene.

– Det har vært lite kommunisert ut i markedet. Mange kan nok ende opp med å måtte gjøre strakstiltak og vil komme på etterskudd, sier Nayef.

Han viser da til lagre som vil kunne gå tomme for for eksempel lysrør eller andre lysarmaturer når de ikke lenger kan produseres og importeres.