Flere forhåndsstemmer i Lillesand

Det har vært en stor økning i antallet velgere som forhåndsstemmer i Lillesand sammenlignet med valget for to år siden. – Hittil er det 1700 som har forhåndsstemt, mot totalt 1200 for to år siden, sier ordfører Arne Thomassen (H).