Flere får livmorhalskreft, men færre tester seg

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– I januar og februar var det flere enn noen gang som tok prøver, men i mars stoppet det ganske brått opp, sier distriktssjef i Kreftforeningen i Agder Geir O. Wehus.

Han tror dette skyldes at mange har vegret seg for å møte opp på legekontor under pandemien.

Siden mars har 25 000 færre kvinner tatt livmorhalsprøve sammenlignet med i fjor.

Økning i livmorhalskreft

Ifølge Kreftforeningen får stadig flere kvinner livmorhalskreft.

Aldersgruppen 30–39 år utpeker seg.

– Et endret adferdsmønster gjør at smitte blir mer utbredt blant yngre kvinner, sier Wehus.

Nesten alle tilfeller av livmorhalskreft skyldes langvarig infeksjon av «Humant Papillomavirus», eller HPV-virus, som det gjerne kalles.

Siden det overføres ved sex, vil risikoen for å bli smittet øke med antall sexpartnere.

– Vi ser at tidligere debut og hyppigere skifte av partner, gjør at man blir mer utsatt for smitte. Flere partnere kan også føre til at smitten blir mer utbredt, sier Wehus.

Kreftforeningen mener det er viktig å benytte seg av mulighetene man har for å forebygge.

Mens jenter og gutter i 7. klasse får tilbud om å ta HPV-vaksine, oppfordres kvinner mellom 25 og 69 år til å teste seg regelmessig gjennom Kreftregisterets livmorhalsprogram.

Kvinner i denne aldersgruppen får brev når det er på tide å ta en ny prøve.

Distriktssjef i Kreftforeningen i Agder, Geir O. Wehus, sier det er viktig at kvinner tar livmorhalsprøve når de får brev om det. Foto: OLE ANDREAS BØ / NRK

– Kan være alvorlig

27 år gamle Rikke Olsen fra Kristiansand, har ikke tenkt å stå over en eneste test.

– Jeg synes det er fint at man får tilbud om å teste seg, og tenker at det egentlig er altfor langt mellom testene. Livmorhalskreft kan være alvorlig. Selv kjenner jeg flere som har erfart at ting har utviklet seg ganske fort, sier hun

– Hva tenker du er grunnen til at så mange har latt være å teste seg nå under pandemien?

– Noen har kanskje fått litt angst for å dra til legekontoret, mens andre ikke vil bry legen med en slik test akkurat nå.

Småbarnsmoren mener kvinner uansett bør sørge for å teste seg.

Småbarnsmor Rikke Olsen (27) mener kvinner bør sørge for å teste seg. Foto: Kari Løberg Skår / NRK

Kampanje på gang

Gjennom kampanjen #sjekkdeg, vil Kreftforeningen få flere kvinner til å teste seg.

– Det er kjempeviktig at kvinner mellom 25 og 69 år tar oppfordringen på alvor. En prøve kan avdekke celleforandringer på livmorhalsen og forstadiet til kreft, sier Wehus.

Han påpeker at å avdekke dette er viktig for å hindre at kreft får utvikle seg.

– Undersøkelsen er enkel, men kan ha stor betydning, understreker han.