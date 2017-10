Vannstanden er nå svært høy og stigende i alle vassdrag fra Mandalsvassdraget i Vest-Agder til Arendalsvassdraget i Aust-Agder, ifølge NVE.

– Vannføringa har passert faregrad rød stort sett hele veien og vannstanden er fortsatt stigende. Grunnen er allerede mettet med vann og det er meldt inntil 100 millimeter regn fram til tirsdag, så vi frykter flere ras, sier Anders Skalleberg i NVE.

Særlig har NVE nå oppmerksomheten rettet mot de mange kvikkleireområderne i Kristiansands-området. Han mottar stadig meldinger om mindre og større utglidninger.

– Hvor er det størst fare for ras?

– Det er langs vassdragene, der det er store høydeforskjeller og bratte skråninger. Vi ber folk om å være observante og melde inn dersom de ser at det har skjedd utglidninger, eller at de ser sprekkdannelser i grunnen.

Anders Skalleberg i NVE. Foto: Kai Stokkeland / NRK

Må forlate hjemmene sine

Så langt har områdene rundt vassdraget Otra blitt hardest rammet. Lørdag ettermiddag ble en enebolig på Tveit i Kristiansand tatt av et jordras. Lørdag kveld og søndag morgen gikk det ras i Vennesla.

Tre nye bolighus i Torridal i Kristiansand ble evakuert søndag på grunn av rasfare. Kristiansand kommune ordner nå alternativ innkvartering for de beboerne som må ut av husene sine.

Kirsten Brøvik håper at huset hennes ikke blir tatt i raset. Foto: Kai Stokkeland / NRK

– Uvirkelig situasjon

En av dem som må forlate hjemmet sitt er Kirsten Brøvik.

– Da jeg våknet i dag tidlig ringte naboen min på døra og spurte om jeg hadde sett ut. Det har gått et veldig ras på siden av huset her, der det er kvikkleire.

– Det de nå er redd for, er at det skal rase enda mer når det til natta skal komme mer nedbør.

Brovik sier hun og de andre har fått en og en halv time til å pakke sakene sine. Hun synes det er litt skummelt å forlate hjemmet, men hun pakker ikke med seg så mye, for hun regner med at huset står der også i morgen.

– Det er en helt uvirkelig situasjon. Akkurat nå skinner sola her og at man må reise fra alt man har er underlig. Dette er jo en situasjon vi har sett andre steder, men jeg trodde ikke at vi skulle oppleve det her, sier Brovik.

Ingen personskader

Det er ikke meldt om personskader på grunn av flommen så langt, men brannvesenet har fått hundrevis av telefoner fra folk som har fått vann inn i kjellere og andre problemer.

Flere veier i både Aust- og Vest-Agder er stengt. En campingplass i Vennesla og en kirkegård i Kristiansand står under vann.

Se hvilke veier som er stengt:

Alle etater jobber på spreng i de flomrammede kommunene for å gjøre skadene så små som mulig.

Flere båter har gått ned eller har slitt seg, høyballer har drevet av fra oversvømte jorder og er på vei nedover elvene, og politiet har også sendt ut melding om at en flokk sauer er i ferd med å bli tatt av vannmassene ved Sødal i Kristiansand.

– Vi ber eiere se til dyrene sine, sier operasjonslederen.

Politiet ber folk som skal ut og sikre båtene sine om å være ytterst forsiktige, og ber folk om ikke å kjøre småbåter i Otravassdraget eller andre elver.