Flere blir tatt på fersken uten billett

– Vi har flere kontroller enn tidligere. Vi har også passasjerer som tipser oss om steder det foregår mye sniking, forteller kommunikasjonssjef i Agder kollektivtrafikk (AKT), Terje Mathisen.

En gjennomgang NRK har gjort viser at flere blir tatt for sniking på buss og trikk over hele landet.

Kollektivselskapene i Kristiansand, Bergen, Trondheim og Tromsø har skrevet ut betydelig flere gebyrer i 2019 sammenlignet med 2018. Det er altså ikke like trygt som før å snike til seg gratis skyss.

Ruter AS i Oslo vil ikke offentliggjøre tall på verken kontroller eller gebyrer.

Antall gebyrer Byer 2018 2019 Bergen 15 000 30 200 Kristiansand 391 565 Stavanger 480 480 Tromsø 170 377 Trondheim 1 828 4 597

Snikingen økte – endret kontrollene

I Kristiansand opplevde AKT en økning i sniking da Boreal overtok bussdriften sommeren 2018. Da åpnet selskapet for at passasjerer kunne bruke bakdøren for å gå på bussen.

– Vi opplevde en tredobling av gebyrer i månedene etter at inngang bak ble tillatt. Nå er antall gebyrer tilbake til normalen, forteller Mathisen.

En av årsakene til det er at det nå benyttes to kontrollører. En går inn fremme, mens den andre går inn bakdøren. Dermed kan ikke passasjerer uten billett gå ut av bussen før de er kontrollert.

Antall kontrollerte passasjerer Byer 2018 2019 Bergen 610 470 755 630 Kristiansand 43 510 64 660 Stavanger 39 331 24 142 Tromsø 61 083 41 557 Trondheim 118 844 121 525

Effektive i Troms

I tillegg til at flere personer tas for å snike på bussen, er det også flere kontroller de fleste stedene. Unntakene er Stavanger og Tromsø.

Men til tross for en stor nedgang i antall kontroller, har antallet gebyrer mer enn doblet seg i Tromsø.

Daglig leder i Tromsø fylkestrafikk Kurt Bones forteller at det skyldes mer bestemte kontroller.

– Vi er mer målrettet når det gjelder hvor vi kontrollerer. Jeg tror ikke flere sniker seg på bussen enn tidligere, sier han.

Da passasjerene i Kristiansand fikk mulighet til å gå inn bakdøra på bussen ble det kjapt en tredobling av snikegebyrer. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

– Mye sniking før

– Det var mye sniking før, jeg har hørt om folk som har spart opp mot ti tusen kroner i året på å snike. Den tiden er forbi, sier Christoffer Røstad.

Røstad bor i Kristiansand og reiser med buss flere ganger daglig. Han synes det er fint at antall kontroller i Agder har økt de siste årene.

– Det er helt topp, da er det færre som sniker, sier han.