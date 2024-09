Hos G-bil i Sørlandsparken i Kristiansand er det i løpet av natta blitt utført hærverk på 30 biler.

– Nå er vi oppe i over 50 biler fordelt på de åsted som politiet har undersøkt og undersøker nå i dag, sier operasjonsleder Eyvind Formo i Agder politidistrikt.

Det er også utført skadeverk hos to andre bilforhandlere og et bilpleiefirma i området.

På Hånes er det funnet syv biler, og totalt 16 dekk som er skåret opp.

– Ikke noe dekkende ord

Hos G-bil er det snakk om skader for flere hundre tusen kroner, opplyser bruktbilsjef Ted Bergkvist til NRK.

– Det er ikke noe dekkende ord for det. Det er bare forferdelig trist at noen kan gjøre sånn bare for moro skyld, sier han.

Nå må de gå gjennom hver enkelt bil og sjekke om de kan være utsatt for ytterligere saker.

Hos Toyota Sør har tre kundebiler fått dekkene skåret opp, altså biler som er inne til reparasjon.

– Det er jo veldig trist for de kundene det gjelder, sier administrerende direktør Geir Skogdalen

De har gitt overvåkingsbilder de har videre til politiet, forteller han.

Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

Politiet ber folk ta kontakt

– Ting tyder på at det er gjort skadeverk på flere biler hos flere firmaer i Sørlandsparken, som vi skal undersøke. Det er nok store verdier som det er gjort skadeverk for, sier operasjonsleder Eyvind Formo til NRK.

Politiet ber folk som kan ha tips i sakene om å ta kontakt med dem.

– Eller om det er firma eller biler som har kamera som kan ha filmet noe her så ta kontakt med politiet, skriver politiet til publikum.

Politiet vet foreløpig ikke om det er noen sammenheng mellom hendelsene, men undersøker sakene.