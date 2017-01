Flere bedrifter tror på oppgang

Over halvparten av bedriftene på Sørvestlandet tror på oppgang i 2017, viser en ny undersøkelse. Sparebank 1 SR-Banks konjunkturbarometer konkluderer med at optimismen man kunne se i slutten av 2016, er i ferd med å feste seg. Over 600 bedrifter fra Agder, Rogaland og Hordaland har svart på spørsmål.