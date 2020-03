Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det kom fram på en pressekonferanse tirsdag.

– Fire beboere på samme avdeling har fått påvist smitte, sier ordfører i Kristiansand Jan Oddvar Skisland (Ap).

Etter at det mandag ble kjent at to beboere ved omsorgssenteret døde der på søndag, fikk samtlige som bor på samme avdeling som de som døde, mulighet til å teste seg.

Av totalt 15 beboere, har sju fått påvist smitte. To av disse sju er altså døde.

Tre beboere sa nei til å teste seg.

Holdes på sine rom

Ifølge rådmann i Kristiansand kommune Camilla Dunsæd, holdes nå de smittede pasientene på sine rom.

Hun forteller at det også er satt i gang ytterligere smitteverntiltak og at samtlige ansatte vil bli testet i morgen.

– De som tester positivt, blir isolert hjemme. De som tester negativt vil bli testet på nytt om de får symptomer, sier hun.

Én ansatt har allerede testet positivt.

Under pressekonferansen tirsdag ble det orientert om situasjonen ved Stener Heyerdahl omsorgssenter i Kristiansand. Foto: Zhilwan Manbari / NRK

Pårørende vil bli informert

Dunsæd sier at pårørende til beboere på sykehjem har det ekstra vanskelig akkurat nå, og at pårørende til dem som nå har fått påvist smitte, vil bli informert om utviklingen.

– De vil fortløpende få informasjon om den enkelte pasient. I tillegg vil sykehjemsoverlegen sende ut et brev til alle pårørende til beboere på alle våre sykehjem. I dette vil det bli forklart hvordan vi gjør vårt ytterste for å ta vare på beboerne, sier hun.

– Det er krevende

Ordfører Jan Oddvar Skisland bedyrer at kommunen skal gjøre alt de kan for å begrense smitten, men påpeker at det er krevende.

– Det mest krevende er at koronaviruset tydeligvis kan smitte før man får symptomer. Det er vanskelig å håndtere fordi vi ikke klarer å teste alle, sier han.

De pårørende til beboerne som nå har testet positivt, skal være informert.