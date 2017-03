Flere avhøres ute

Agderpolitiets nye rutiner med avhør på stedet, førte i mars til at omlag 300 avhør ble gjort av mannskaper i patruljer. – Hensikten er at personer slipper å møte til nye avhør hos politiet. Samtidig letter det politiets arbeid, sier prosjektleder for politiarbeid på stedet, Øivind Gautestad.