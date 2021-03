Flere aksjoner på Sørlandet etter funn av sprengstoff

Politiet meldte tidligere onsdag at de hadde funnet «ikke ubetydelige sprengstoff». Trolig dreier det seg om dynamitt.

Fire personer ble pågrepet, og nå aksjonerer politiet mot husene deres.

– Vi har ransaket flere hus etter at fire personer ble pågrepet i en bil i går, sier politiets operasjonsleder John Repstad.

De fire ble pågrepet etter at sjåføren av bilen ble mistenkt for ruskjøring, og det ble funnet et våpen i bilen.

Alle de fire er hjemmehørende i gamle Aust- Agder. En av dem ble løslatt tidligere onsdag.

Flere av personene er kjent for politiet fra før.

Politiet fant sprengstoff i huset til en av de fire i Arendal tidligere i dag, og nå ransaker de en adresse i Grimstad.

Politiet etterforsker saken onsdag ettermiddag og kveld, og fortsetter avhør torsdag.

– Det er for tidlig å si om det kommer flere pågripelser, sier operasjonslederen.

Naboer ble evakuert fra en adresse i Arendal etter at det ble funnet sprengstoff Foto: Espen Bierud / NRK

Gjort flere beslag

– Nå er bombegruppa og kriminalteknikere sammen med lokalt politi på en adresse i Grimstad. Det er gjort noe beslag, uten at jeg vet hva og hvor mye, sier Repstad.