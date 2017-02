Fleire tusen utan nett og tv

Over 2000 abonnentar er utan internett og tv i Risør etter at ein sjøkabel er øydelagd i Flisvika, skriv Aust-Agder Blad. Både Get-kundar og Canal Digital-kundar er ramma. Eit kabelskip er på veg for å rette feilen, opplyser Telenor til avisa.