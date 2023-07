– Dette fikk vi ikke til i Oslo, å leve så tett på naturen, sier Atle Egeland.

Familiefaren speider utover fjellheimen på Hovden øverst i Setesdal.

En helt annen utsikt enn familien hadde da de bodde i byen. Ny teknologi gjorde det mulig å flytte samtidig som de kunne beholde jobbene sine.

– Sjekk den utsikten å våkne opp til, sier Egeland. – Har du sover godt, spør mamma Merethe Trollsås Egeland, og rister i hengekøya til eldstesønnen Jonas på 12 år. Det tar litt tid før hun får svar. Sønnen har tilbragt nok en natt på terrassen sammen med lillebroren Isak som er 10 år. De to guttene sover tungt, og elsker å tilbringe nettene utendørs.

Moro hele året

Familien på fire ble lei av å kjøre opp og ned til fjellet i helgene.

En dag bestemte de seg for å bli igjen i bygda.

– Gleden over å kunne være her mens andre stod i kø for å reise tilbake til byen etter helgen var stor, forteller mamma Merethe.

Guttene har kommet ned fra hengekøya og spiser frokost.

De ramser ivrig opp alt som er positivt med å bo på fjellet.

– Her er masse gøy å finne på hele året. Men det aller best er at vi har snø og kan stå ski om vinteren, sier Isak.

Familien samlet rundt frokostbordet hjemme på Hovden. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Tok med seg jobben på fjellet

Merete er sykepleier, og måtte gå i gang med å søke jobb på det lille tettstedet øverst i Setesdal.

Etter en stund fikk hun full stilling i kommunen.

Atle satset alt på at han fikk lov til å ta med seg jobben som legemiddelkonsulent i AstraZeneca.

– Det krever en stor grad av selvdisiplin fra meg, og en god porsjon fleksibilitet fra arbeidsgiver, forteller Atle, der han sitter på kontoret, midt i Hovden sentrum.

Atle Egeland på kontoret sitt i Hovden sentrum. Naturen har han rett utenfor kontorvinduet. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Pandemi = nytenkning

Under pandemien måtte Norge tenke annerledes for å holde folk i arbeid.

Teknologiske løsninger ble utviklet i rekordfart.

Plutselig skjønte mange bedrifter at det var mulig å jobbe, selv om man ikke var fysisk til stede på arbeidsplassen.

En liten «høyfjellshub» ble utviklet på Hovden.

Der sitter nå flere som «fjernjobber». Folk som har tatt med seg jobben til fjells.

Her kan man også leie seg inn på times-, dags- eller ukebasis.

– Vi ser stadig flere som ønsker å være på fjellet og jobbet, forteller daglig leder for destinasjonen, Unn Hovden.

Hun gleder seg over utviklingen og det faktum at Bykle kommune er en av kommunene i Norge med positiv utvikling i innbyggertallet.

Bykle er en stor hyttekommune. Nå legger kommunen til rette for at folk skal kunne jobbe herfra. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Kan gi flere innbyggere

Professor Øystein Sæbø ved Universitetet i Agder mener fjernjobbing kan gi småkommuner flere innbyggere.

– Hvis 10, 20 eller 30 personer fra en storby flytter til bygda vil det ikke ha så mye å si for byen, men mye å si for bygda, sier Sæbø.

Han jobber med informasjon, og har sett på forskning som er gjort rundt teknologi og fleksible jobbmuligheter.

– Moderne teknologi kan gi økt bosetting i noen kommuner, sier han.

Men han understreker at det er viktig at de små kommunene er attraktive, med infrastruktur, skoler og fritidstilbud.

Øystein Sæbø er professor ved Universitetet i Agder. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Går mot strømmen

Storbyene vokser, mens fraflytting og forgubbing preger mange bygdesamfunn.

Men i Bykle går de mot strømmen. Her har folketallet økt de siste årene.

Ifølge Statistisk sentralbyrå bodde 995 innbyggere i Bykle ved årsskiftet.

Det er 60 personer flere enn året før, og en vekst på 6.42 prosent. Dette er høyt sammenlignet med den totale befolkningsveksten i Norge i fjor.

Ifølge SSB vokste befolkningen med litt over 1 prosent totalt. Et uvanlig høyt tall på grunn av innvandring fra Ukraina.

– Teknologien har gjort noe for bygdesamfunnene. Og noen vil kunne vinne i kampen om å få høyt utdanna mennesker til å jobbe hvor som helst, sier Sæbø.

Fra sentrum på Hovden kan du se alpinbakkene. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Lokker med gratis barnehage og heiskort

Vannkraft har gjort Bykle til en av Norges rikeste kommuner.

Her får folk gratis barnehageplass og hjelp til å betale strømregninga. Heiskort til skibakken deles ut til alle barn og unge.

Fjellbygda har i overkant av 2000 hytter, så i helger og ferier mangedobles antall innbyggere.

Kommunen var også tidlig ute med å bygge ut bredbånd. Med andre ord, en kommune som har mye å by på.

Men for familien Trollsås Egeland er det likevel tilgang på naturen som var årsaken til at de meldte flytting fra Oslo til Hovden.

– Fjellet Hovdenut som ligger 1116 meter over havet har fått sherpa-trapper. Jeg prøver å løpe opp dit i lunsjen hvis det passer, sier Atle Egeland.

– Det kunne jeg ikke i Oslo, sier han og smiler.