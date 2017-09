Rørgata som ble satt opp i 1932, deles opp i biter og tas vekk.

– Rørgata har stått og forfalt og er ikke særlig pen. I tillegg vil den etter hvert bli farlig for allmenn ferdsel i området. Derfor ønsker vi å ta den vekk, sier prosjektleder i Agder Energi, Tor Åmland.

Rørgata som ble satt opp på begynnelsen av 30-tallet, strekker seg gjennom to kilometer natur i bygda Åseral i Vest-Agder. Foto: Anders Martinsen

– Meget imponerende

Da rørgata ble satt opp på begynnelsen av 30-tallet, var det håndmakt og manuelle verktøy som ble brukt. Når rørene skal fjernes 85 år senere, er det moderne maskiner som gjør jobben.

Det gamle anlegget gjør inntrykk på dagens arbeidere.

– Når man tenker på hvilket utstyr de hadde på 30-tallet, er jobben de gjorde meget imponerende, sier formann i TT anlegg, Arnt Palmar Hobbesland.

Arbeiderne som satte opp rørgata, hadde en tung jobb. Foto: Agder energi

Rørgata ble brukt helt til på 90-tallet. Siden da har den stått der som et minne om det som en gang var.

Åmland i Agder Energi sier at rørgata var selve nøkkelen i Skjerka kraftverk, et kraftverk som var veldig viktig for VAE og store deler av Agder da det kom på kom på nett på begynnelsen av 30-tallet.

Vil åpne for interesserte

Selv om Agder Energi har besluttet å fjerne rør, er det ikke alt som skal vekk. Den øverste delen skal få stå. Der går rørgata inn i fjellet, som også skjuler minner.

– Inne i fjellet er det tekniske anlegg fra 1932–1933 som er veldig intakt, sier Åmland.

Planen er å åpne dette for skoleklasser og andre som skulle være interessert i å komme og se.

Agder Energi vil beholde den øverste delen av rørgata som et minne. Foto: Anders Martinsen

Resirkulerte rør kan komme «hjem»

Rørene som fjernes, skal etter hvert kjøres til Mo i Rana, der de skal resirkuleres.

Prosjektleder i Agder Energi, Tor Åmland. Foto: Kai Stokkeland / NRK

Når rørene har blitt til armeringsjern, er det ikke utenkelig at det kommer tilbake til Åseral.

– Det er faktisk ganske sannsynlig at det havner bare noen hundre meter unna, til det nye kraftverket hvor det bygges et nytt aggregat, sier Åmland.

– Hva synes du om det?

– Det gamle blir nytt. Det er en artig og god følelse, sier han.