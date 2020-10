Fisketuren endte med dramatisk forlis.

– Når uhellet først er ute, så skjer det ekstremt fort. Derfor må man være forsiktig å ha respekt for havet, sier Kai Magne Strat til NRK.

Mandag ettermiddag satte han og samboer Merete Mygind ut fra hytta på Lille Vardøya utenfor Risør. De to er ivrige hummerfiskere og har satt teiner i mange år.

Det var oppholdsvær og ikke særlig ruskete på sjøen da de forlot hytta.

Etter en liten stund hørte de et lite smell fra kjølen. De stusset begge to, men la ikke merke til noe spesielt. Først da det hadde gått 20-30 minutter forstod de at noe var galt.

Kai Magne Strat og Merete Mygind er glad for at de lever etter den dramatiske hendelsen. Foto: Odd Rømteland / NRK

Vannet fosset inn

– Da begynte båten å oppføre seg underlig. Jeg åpnet inspeksjonsluka til motorrommet og så at vannet fosset inn. Detter gikk det uhyre fort. I løpet av ett minutt var båten overfylt, forteller Strat.

Båten ble i høst klargjort for hummerfiske og utstyrt med nødrakett. Strat fikk i all hast sendt opp en rakett. Imens grep Merete Mygind mobiltelefonen og løp fram på dekk.

Noen hundre meter fra båten deres kunne de se andre hummerfiskere i aksjon. De dro kjensel på en av båtene. Merete hadde nummeret til fiskerens kone.

– Jeg skrek til henne i telefonen at hun måtte varsle mannen sin om at vi var i ferd med å gå ned like i nærheten. Deretter falt jeg i vannet og ble liggende der, sier Mygind.

Samboerparet hørte et smell i båten. Deretter fosset vannet inn. I løpet av ett minutt ble snekka overfylt og begge måtte hadde i det kalde vannet.

Ble dratt under vann

Selv fikk hun svømt litt bort fra båten. Kai Magne Strat ble derimot tatt med i dragsuget da den 23-fots plastsnekka sank ned i vannet med akterenden først.

– Jeg ble dratt under vann, men kom meg opp til overflaten igjen, forteller Strat.

Slik ble de liggende i det kalde vannet i omkring ti minutter. En av fiskerne i nærheten hadde blitt varslet og kom til så fort som mulig.

– Vi var ikke i vannet så lenge, men jeg merket godt hvor kaldt det var. Jeg er usikker på hvor mye lenger vi hadde holdt ut. Det opplevdes veldig dramatisk, forteller Strat.

Må ha respekt for havet

De ønsker å fortelle sin historie for å advare folk mot å ta lett på sikkerheten under hummerfisket. Selv mener samboerparet at de hadde tatt sine forholdsregler før de dro ut på sjøen.

– Båten ble gjennomgått i høst og utstyrt med sikkerhetsutstyr. Vi var begge godt kledd med ullundertøy, seilerklær og solide redningsvester. Dessuten var det greit vær og lite sjø. Likevel gikk det så galt. Det illustrerer hvor viktig det er å ikke slurve med sikkerheten, sier Strat.

– Det viser at man må ha respekt når man ferdes på havet. Hadde vi gått ut i dårlig vær, så hadde det vært en ting. Men i dag var vi bare veldig uheldige, sier Mygind.