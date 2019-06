Tidlig lørdag kveld ble politiet varslet om at en gutt på fire år var bevisstløs på en heiegård i Kvinesdal i Vest-Agder.

Her ble den alternative festivalen The Bivrost Gathering arrangert fra torsdag til søndag.

Det var denne festivalen som skulle vært avholdt på gården «Viking Village» i Snartemo, der franske Daisy May Tran for snart fire uker siden trolig ble påkjørt og drept. Hun jobbet med å rigge til festivalen, som i ettertid måtte flyttes til Kvinesdal.

Den fire år gamle gutten deltok på festivalen med foreldrene sine. Han ble funnet i et telt og sendt med luftambulanse til Sørlandet sykehus i Kristiansand.

Han skal ifølge politiet ikke ha blitt kritisk skadet, og senere skrevet ut fra sykehuset.

Fant ikke narkotiske stoffer

Fungerende lensmann Jan Magne Olsen ved Flekkefjord og Kvinesdal lensmannskontor bekrefter hendelsen.

Han opplyser at gutten har fått i seg det narkotiske stoffet THC. Dette er det mest sentrale rusmiddelet i cannabisprodukter som hasj og marihuana.

– Prøver tatt av helsepersonell samme kveld indikerte at han hadde dette stoffet i blodet. Vi vet ikke hvordan han har fått det i seg, sier Olsen.

Da politiet ankom heiegården i søndre del av Kvinesdal i 19-tiden, befant det seg mellom 30 og 50 festdeltakere på stedet. Det var også flere barnefamilier der.

Politiet ransaket umiddelbart teltet der gutten ble funnet.

Fant dere narkotiske stoffer på festivalområdet?

– Nei, vi gjorde ingen beslag av narkotika på stedet, sier Olsen.

Barnevernet er varslet

Han forteller at den ene av guttens foreldre ble avhørt på festivalområdet og den andre på sykehuset.

Politiet har opprettet en undersøkelsessak i etterkant av hendelsen.

Hva som skjer videre er uvisst. I første omgang vil politiet avvente svar på flere blodprøver som er tatt av gutten.

– Når vi får svaret på disse vil vi gjøre en oppsummering og bestemme oss for hva vi gjør videre, sier Olsen.

Han forteller at barnevernet er rutinemessig varslet i saken.

Gutten og foreldrene hans er fra Rogaland, ifølge politiet.

Fakta om cannabis: Ekspandér faktaboks Cannabis er det mest brukte illegale narkotiske stoffet i Norge.

Plantene inneholder en lang rekke ulike kjemiske forbindelser, blant dem over 100 kjente substanser med fellesbetegnelsen cannabinoider.

Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) er et cannabinoid med psykoaktive virkninger. Det er dette stoffet som i hovedsak gir rus ved bruk av cannabis.

Forskjellige produkter kan framstilles fra cannabisplanten, som marihuana, hasjisj og cannabisolje.

Undersøkelser som er gjort av Kripos i Norge, har vist at THC-innholdet i cannabisprodukter som hasjisj har økt markant de siste årene. Kilde: Folkehelseinstituttet

Festivalen: – Vanlig at barn er med

The Bivrost Gatherings talsperson sier følgende i en uttalelse til NRK om hendelsen:

Vi er veldig lei oss for det som skjedde, men lettet for at det har gått bra med gutten som nå er hjemme igjen. Vi tenker både på ham og familien. Hendelsen ble håndtert på best mulig måte av oss og ambulansen kom raskt til stedet. Vi vet ikke hva som skjedde.

På spørsmål fra NRK bekrefter talspersonen, som ønsker å være anonym, at det er vanlig at barn er med på denne typen festivaler som holdes over hele verden. Barna har sine egne aktiviteter som for eksempel ansiktsmaling.

The Bivrost Gathering skulle altså i utgangspunktet blitt arrangert på gården «Viking Village» i Snartemo.

Gården er fremdeles avsperret, og ingen er siktet i saken. Politiet mener at Daisy May Tran og venninna, som ble funnet hardt skadet, ble påkjørt av en ukjent gjerningsperson.

Flere av deltakerne på den alternative festivalen er fra et internasjonalt musikkmiljø i Stavanger.