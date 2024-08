– Jeg ønsker ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt, sier bistandsadvokat Åshild Schmidt.

Fire unge kvinner fra Sørlandet er tiltalt for å ha voldtatt en jevnaldrende kvinne. Hendelsen skjedde i 2022, ifølge tiltalen.

Venninnene var samlet hjemme hos fornærmede på en bursdagsfest, ifølge NRKs opplysninger.

Den fornærmede jenta skal ha blitt dyttet ned på en seng, før det påståtte overgrepet skjedde, ifølge tiltalen.

Tre av dem holdt den fornærmede jenta fast, mens den hovedtiltalte skal ha utført overgrepet.

Den fornærmede jenta skal ha prøvd å vri seg unna, og flere ganger bedt dem om å stoppe, ifølge tiltalen.

Strafferamme på 10 år

Det er satt av sju dager til saken, som skal opp i Agder tingrett i midten av september.

Det var Agderposten som først omtalte tiltalen.

De unge kvinnene er tiltalt for brudd på straffelovens paragraf 291, som har en strafferamme på inntil 10 år.

Advokat Lars Faye Ree er forsvarer til en av de unge kvinnene som er tiltalt. Han forteller at hans klient nekter straffskyld.

Han kritiserer samtidig politiet for å ha brukt lang tid på saken.

– Det er utrolig kritikkverdig at politiet bruker så lang tid før saken kommer til retten. Det er veldig belastende for alle involverte parter, sier Faye Ree.

Nekter straffskyld

Ingen av de andre tiltalte kvinnene erkjenner straffskyld.

Advokat Svein Kjetil Stallemo er forsvarer til en av de andre unge kvinnene, og støtter Faye Ree i at saken har «altfor lang tid».

– Min klient nekter all straffskyld, og ser frem til å imøtegå anklagene i tiltalen i retten.

Advokat Nils Anders Grønås opplyser til NRK at heller ikke hans klient erkjenner straffskyld.

Det samme sier advokat Joakim Boye, som er forsvarer til den fjerde tiltalte kvinnen i saken.

– Belastende

Agder politidistrikt svarer at de har flere alvorlige saker som skal behandles, og at de bruker ressursene sine så godt de kan.

– Vi har forståelse for at lang saksbehandlingstid kan være belastende, spesielt for fornærmede og andre berørte. Politiet må hele tiden gjøre vanskelige prioriteringer mellom alvorlige saker, med begrensede ressurser til rådighet, sier politiadvokat Sakar Hamawandi.

Noen ganger kan en lengre saksbehandlingstid være nødvendig for å sikre at alle opplysninger blir grundig undersøkt og vurdert, og for en rettferdig behandling av alle involverte parter, skriver Hamawandi i en epost.

– Selv om vi alltid søker å redusere tiden det tar å behandle saker, er det avgjørende at dette ikke går på bekostning av kvaliteten i etterforskningen.

Det er Statsadvokaten i Vestfold, Telemark og Buskerud som har tatt ut tiltale, og som skal aktorere straffesaken.