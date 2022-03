Fire unge gutter dømt for voldtekt

Den eldste av guttene får den strengeste straffen. Retten mener han prøvde å unndra seg straffansvar ved at han «forsøker å distansere seg fra sakens alvor».

Retten har også lagt vekt på at han fremsto så aggressiv at fornærmede ikke torde å protestere eller gjøre fysisk motstand.

Visste ikke om sex-avtale

Det var i juni 2021 at fire kompiser etter tur voldtok en jente under 14 år.

To av guttene var 15 år, mens de to andre var 17 år da voldtektene skjedde.

Bakgrunnen for hendelsen var at en skolevenninne hadde avtalt over Snapchat at hun skulle ha sex med de fire guttene. Denne jenta hadde fortalt guttene at hun var 16 år, mens hun egentlig var 15 år.

Da skolevenninnen skulle møte guttene ville hun ikke dra alene. Hun overbeviste jenta, som var uvitende om avtalen, til å bli med. Skolevenninnen fortalte at guttene bare ville «chille».

Sa nei til sex

Da jentene kom til avtalt sted fikk fornærmede vite hva avtalen gikk ut på. Hun sa flere ganger at hun ikke ville ha sex.

Nå er samtlige av guttene dømt til fengsel i fire år, men det er forskjell på hvor lenge hver av dem må sone bak lås og slå. Deler av dommene er gjort betinget.

For eldstemann betyr det at han må to år i fengsel. De andre tre må kun sone ett år bak murene.

De må i fellesskap betale 250.000 kroner i oppreisningserstatning til jenta.

Streng dom

Forsvareren til den eldste gutten ba i retten om at han ble dømt til ungdomsstraff. Det er ikke retten enig i. De mener hendelsene er for alvorlige til å bruke en slik mild reaksjon.

– Det er en streng dom for en mindreårig lovovertreder. Han er naturligvis skuffet.

Det er ikke avgjort enda om gutten anker dommen. Det er heller ikke kjent om de andre guttene vil anke.

Karsten Alexander Anfinsen ba om at sin klient skulle anses på mildeste måte. I retten pekte han på hovedregelen om at barn ikke skal i fengsel. Foto: Aleksandra Olsen / NRK

Forsøkte å kle på seg

I retten forklarte jenta at hun ble stresset og trakk seg tilbake på et soverom. Her forsøkte hun å ta kontakt med en venn.

Etter kort tid kom guttene en etter en inn, og gjennomførte samleie med jenta etter tur.

Hun forsøkte å kle på seg underveis, men rakk ikke det før neste kom inn.

Guttene hevder de ikke visste hvor ung jenta var og at samleiene var frivillige.

Retten trodde ikke på guttene, og mener at jenta opplyste om sin unge alder.

Voldtektene betegnes som grove på bakgrunn av den jentas unge alder, at overgrepene skjedde i fellesskap og på en særlig krenkende måte.