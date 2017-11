To menn i begynnelsen av 20-årene er brakt til Stavanger universitetssjukehus med moderate skader etter knivstikking i en bolig i Kvinesdal, melder Sørlandet sykehus.

De to ble først brakt til sykehuset i Flekkefjord, men senere overflyttet til Stavanger.

En person er pågrepet etter knivstikkingen.

Det sier jourhavende jurist i politiet Cecilie Pedersen Hille til NRK.

– Alle fire er mistenkt for utøvelse av vold og flere av disse vil bli tatt inn til avhør om saken, sier hun.

Jourhavende jurist i politiet Cecilie Pedersen Hille. Foto: Jon Anders Møllen/NRK

En uoverensstemmelse

Årsaken til knivstikkingen er en uoverensstemmelse der de fire personene er involvert, ifølge Pedersen Hille.

– Bakgrunnen for hendelsen er at to menn og en kvinne skal ha oppsøkt en fjerde person, og den fjerdepersonen er den som er pågrepet og siktet for knivstikking av to stykker. Bakgrunnen for at de oppsøkte han skal ha vært en uoverensstemmelse som ender opp med at to blir knivstukket, sier Hille.

Mannen som siktet for knivstikkingen er i slutten av 50-årene og bodde i huset.

Politiet har tidligere opplyst at de involverte er kjenninger av politiet, men Pedersen Hille ønsker ikke å si noe mer om hva slags miljø de fire er tilknyttet.

– Jeg kan ikke gå nærmere inn på detaljer omkring det, men flere av disse er tidligere kjent av politiet, sier Hille.

– Hva gjør politiet videre nå?

– Politiet har vært ute med krimteknikere som har foretatt en åstedsundersøkelse, også fortsetter vi med videre undersøkelser og vitneavhør, sier hun.

Politiet fikk melding fra AMK om hendelsen rundt klokka 02.40 natt til søndag.