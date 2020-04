Fire dødsfall på samme omsorgssenter

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Mandag i forrige uke ble det kjent at to beboere døde ved Stener Heyerdahl omsorgssenter i Kristiansand etter å ha blitt smittet av koronaviruset. Mandag denne uken kom nok et dødsbudskap fra det samme omsorgssenteret. Med dødsfallet som meldes i dag, har totalt fire beboere blitt offer for Covid-19 ved Stener Heyerdahl.

– Våre tanker går til de etterlatte i denne situasjonen, sier ordfører Jan Oddvar Skisland.

Kommuneoverlege Dagfinn Haarr sier dødsfallet var ventet. På få dager ble syv av de eldre beboerne ved Stener Heyerdahl omsorgssenter i Kristiansand smittet av koronaviruset.

– Vedkommende var en av de pasientene som fikk påvist koronasmitte rundt 26. mars. Alle tilfellene på det aktuelle omsorgssenteret henger sammen, og de testet positivt i tiden fra 26.–30. mars sier Haarr.

Samtlige ansatte ved omsorgssenteret ble i forrige uke testet for koronasmitte. Resultatet viste at sju sykehjemsansatte var smittet. Det er opprettet en egen koronaavdeling på sykehjemmet.

To død av korona i Stavanger

To pasienter er døde som følge av smitte av koronavirus på Stavanger universitetssjukehus.

En person over 80 år døde mandag, mens en person mellom 60 og 70 år døde tirsdag.

To nye dødsfall i Bærum

Bærum kommune bekrefter at to personer mistet livet på grunn av koronaviruset i helgen.

Det er nå totalt syv personer som har dødd i Bærum.

– Jeg vil uttrykke min dypeste medfølelse med de etterlatte, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog.

To døde i Bergen

Tirsdag ettermiddag meldte Betanien rehabilitering og sykehjem i Bergen at to av deres beboere med påvist koronasmitte er døde.

Syv andre pasienter ved sykehjemmet har også testet positivt for viruset.

Totalt har nå ni personer dødd av koronavirus i Vestland fylke.

Dødsfall i Asker

Asker kommune bekrefter at nok en person bosatt i kommunen er gått bort på grunn av koronaviruset. Dette er det sjette dødsfallet i Asker.

Ifølge kommunen var personen innlagt ved Bærum sykehus og døde mandag denne uken.

Tre døde i Drammen

Tre personer er døde av koronaviruset det siste døgnet i Drammen. En av dem på Drammen sykehus og to på Saniteten bo- og servicesenter. Alle tre er eldre personer.

– Mine tanker og medfølelse er hos de pårørende, sier ordfører Monica Myrvold Berg.