Filmfest i fjellbygda

Bjørg-Sissel Tveiten og ordfører Jon Rolf Næss. Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

Filmskaperne mener det er en selvfølge at den dramatiserte dokumentarfilmen om den verste pandemien i historien har premiere i fjellbygda øverst i Setesdal.

For gammel som ung har stilt opp for at filmen skulle bli en realitet, og for at Hovden skulle fremstå som Norge på 1300-tallet.

– Folk syntes det var kjempegøy, forteller koordinator Anne Grimestad i Bykle kommune.

Selv ordføreren spilte landsbyboer i filmen.

Premiere for filmen Svartedauden Du trenger javascript for å se video.

Filminnspilling ble kulturdugnad

– Det samlet bygda. Vi filmet sammen, og vi måtte gjøre ting om igjen. Vi fikk enkel regi og dette var en skikkelig event for Bykle, forteller Grimestad.

Foran kamera bidro statister i aldersspennet fra seks måneder til rundt 70 år.

Over 100 statister har vært med og i alt har over 300 personer bidratt for at filmen skulle bli en realitet. Innspillingen førte til en kulturdugnad i bygda.

Filmskaperne skryter av Hovden

Filmopplevelsene har vært av det positive slaget, selv om filmens bakteppe er dystert.

Den dramatiserte dokumentarfilmen «Svartedauden – da Norge gikk under» tar for seg pandemien som tok livet av halve Norges befolkning og i hele Europa døde anslagsvis 75 millioner mennesker.

Filmskaperne valgte å filme store deler av dokumentaren i Bykle. Kommunen er et Norge i miniatyr, mener de.

Statistene Alf Brynjar med foreldrene Kaia Aardal og Bjørn Are Stølen. Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

– Det er utrolig bra og utrolig gøy å få lov å ha første visning på Hovden. Det føles som å komme hjem. Filmen hadde ikke blitt som den er, uten hjelpen herfra, fastslår filmskaper Kristian Landmark.

– Et vell av statister

Og hans kollega er helt enig.

– Det har vært veldig gøy å kunne leke med et vell av statister, sier Ole Tellefsen.

Også for en av de mer sentrale skuespillerne i filmen, Laura Christina Vallenes, har det vært stas, både på grunn av filmskaperne og dugnaden i bygda.

– Jeg er imponert over manuset. Det var mye informasjon som ikke jeg visste om, så det var sterkt og lærerikt. Jeg er imponert både over manuset og av alle som stiller opp, sier Vallenes.

Vises på NRK i mai

Selv om historien i dramadokumentaren er dyster, er fjellbygda lysten på flere filmeventyr.

– Jeg kunne gjerne ha rullet ut den røde løperen flere ganger i året. Hvis Bykle kommune spytter i noen penger i en film, så er jeg klar, ler Anne Grimstad, som dermed tar vare på løperen

«Svartedauden – da Norge gikk under» kan sees på NRK1 16. mai.