Fikk sjokk da de så elgene i Dyreparken: – Vortene var store som håndballer

– Jeg ble sjokkert, rett og slett. Det er jo ikke sånn en elg skal se ut, sier hundeoppdretter Linda Supersaxo.

Hun besøkte nylig Kristiansand Dyrepark, slik hun har gjort utallige ganger tidligere. Da hun fikk se de årsgamle tvillingelgene i parken, ble hun satt ut av synet som møtte henne:

– Det så helt forferdelig ut. Det må være smertefullt når vorter store som en håndball dingler rundt deg. Jeg ville aldri latt mine egne dyr gå slik.

Linda Supersaxo er hundeoppdretter, og opptatt av dyrevelferd. Hun kritiserer forholdene i for elgene i Dyreparken. Foto: Privat

Elgene er angrepet av et virus som heter fibropapillomatose, eller elgvorter.

– Det sto noen barn der sammen med meg, og de lurte på om elgene skulle dø. Det var ingen informasjon eller advarsel om hva dette var, sier Supersaxo.

Elgene er angrepet av viruset fibropapillomatose, eller elgvorter. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Helt ufarlig

Veterinær i Dyreparken, Rolf-Arne Ølberg, forstår at folk reagerer på de enorme vortene. Men han mener dette ikke er smertefullt for dyrene:

– Det er klart at det ser ekkelt ut, men det er ikke noen uvanlig sykdom hos elg. Mora til kalvene hadde slike vorter i fjor, og nå er de borte.

Han forteller at elgen selv utvikler en immunitet mot vorte-viruset, og at de derfor ikke vil fjerne utvekstene for tidlig. Før sommeren vil de sannsynligvis være helt borte.

Veterinær i Dyreparken, Rolf-Arne Ølberg, sier vortene vil forsvinne av seg selv. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Men disse elgene er relativt hardt angrepet. Vi har nå satt strikk rundt vortene, og dette kan nok klø og irritere litt. Men vi kan ikke avlive dyr bare fordi noe ser ekkelt ut. Trolig vil vi fjerne dem kirurgisk.

Den ene elgen er for øvrig vortefri nå, uten bruk av kirurgi.

Ifølge Veterinærinstituttet oppstår elgvorter oftest hos unge dyr. Lidelsen er godarta, men kan føre til avkrefting i alvorlige tilfeller. Dyreparken mener deres elger ikke viser tegn til det:

– De er i fin form og både spiser og oppfører seg normalt, sier Ølberg.

Supersaxo mener hun tydelig kunne se at elgene var plaget og irritert:

– Dyreparken er veldig flinke til å vinkle alt positivt. Noen ganger kan de ta selvkritikk også.

Veterinær Ølberg er enig i at parken kunne hengt opp informasjon om hva som feiler elgene.

Vortene faller vanligvis av elgen etter hvert. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Ikke noe fremvisningsobjekt

Bildene av elgene i Dyreparken får også tidligere universitetslektor ved Nord universitet, Håvard Okkenhaug til å reagere:

– Dette er definitivt ikke noe fremvisningsobjekt. Det skaper bare uro. Det er ingen tvil om at disse elgene er veldig tydelig angrepet, og det kan utvikle seg til det verre.

Okkenhaug har hatt elg som sitt fagområde, og sier slike vorter kan ta overhånd i noen tilfeller:

– Byllene kan vokse seg så mange og store at det går infeksjon i dem. Da kan de bli betente og elgen blir syk. Men i de fleste tilfellene vokser de det av seg.

Han tror det visuelle er det største «problemet» i Dyreparken:

– Jeg tror ikke elgene lider, og de har helt sikkert ansatte som har kontroll på dette.

I noen tilfeller kan elgvortene ta overhånd. Foto: Kjell Disenbroen / Veterinærinstituttet