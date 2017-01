Fikk Sand-kunst

Tjørsvågheimen i Flekkefjord har fått kunst verdt 100.000 kroner av Vebjørn Sand. Uten forvarsel dukket tvillingbroren Aune opp med tolv originale grafiske verk. Han sier til Avisen Agder at de har lyst å gi helsevesenet en takk for at foreldrene har mottatt god hjelp.