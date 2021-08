– Jeg får gåsehud. Det er helt spesielt. Det er noe av det største du kan få på kroken, sier Aslak Brækken.

I helgen fikk kompisgjengen fra Grimstad en makrellstørje, også kalt blåfinnet tunfisk, på kroken.

Fisken veide 227 kilo og var nesten to og en halv meter lang.

Sportsfiskelaget jobbet i to timer for å få fangsten opp i båten.

Aslak Brækken og Jarle Olsen er fornøyd med fangsten. Foto: Anne Wirsching / NRK

– Det ble mye melkesyre i både armer og bein og vi måtte bytte på å dra den inn. Det er heftige greier og vi måtte bare vente på at den skulle slite seg nok ut før vi kunne få den i båten, sier Jarle Olsen.

Da de fikk fisken ombord var den lengre enn bredden på båten.

Ikke første gang

Også i fjor fikk kameratene en diger tunfisk på kroken. Da var det første gang i Norge siden krigen, at sportsfiskere tok tunfisk med stang.

Trusselen av overfiske gjør at bare et begrenset antall fiskelag i Norge får en kvote på cirka en blåfinnet tunfisk hver.

I tillegg til sportsfiske, fisker laget for forskning. Etter helgens fangst skal det sendes inn prøver og fiskerne får spise den selv.

I tillegg fisker de for å markere fisken for så å slippen dem fri, slik at forskere kan se vandringsmønstrene til fiskene.

Delikatesse

Blåfinnet tunfisk regnes som en delikatesse over hele verden og etter fangsten i helgen våknet Brækken opp til meldinger fra Japan som ville kjøpe tunfisken.

Men å selge fangsten, har de ikke lov til. De må spise hele fangsten selv.

– Heldigvis var vi flere som fisket den. Det blir mange gode middager fremover, sier Brækken.

– Jeg synes den er best rå, men det blir også en god biff, sier Olsen.

I tillegg til gode måltider har de et ønske om å utstoppe halen. Også skjellene er brukende til pynt om de tørker dem ut.

– Det er jo som et trofé. Det er nydelig kunst, sier Brækken.