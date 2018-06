Fikk katt på kroken: – Grotesk handling

Håvard Simonsen gjorde det grusomme funnet utenfor Oksøy fyr i Kristiansand.

– Den var festet med et tau rundt halsen. I andre enden hang det en ganske stor stein. Det er helt forferdelig å tenke på at noen kan finne på noe sånt.

Simonsen er glad for at ungene ikke var med på fisketur den dagen.

– Det var noe tungt på kroken, når den nærmet seg overflaten så jeg noe hvitt. Plutselig ser jeg at det er fire labber. Det var en veldig ubehagelig følelse, forteller han.

«Lucas-saken»

Simonsen har en teori om at noen har kvittet seg med katten fordi de skal på ferie.

– Det var ikke en kattunge, den var i hvert fall ett par år. Det er fort gjort å tenke at det er noen som skulle på ferie og ikke fikk plassert den noe sted.

Live Kleveland, kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen. Foto: Ihne Pedersen / Dyrevernalliansen

Live Kleveland i Dyrevernalliansen sier at det er et grotesk eksempel på det hun antar er grov dyremishandling.

– Å avlive et dyr med drukning er ulovlig og grov dyrevernskriminalitet. Dette minner meg om hunden Lucas, som ble drept på lignende måte.

Der ble eieren ble dømt til 90 dager ubetinget fengsel for å ha druknet hunden.

– Når man har jobbet lenge med dyrevern blir man ikke lenger overrasket over menneskers grusomhet.

Hun tror teorien til Simonsen kan stemme.

– Hvert år før ferien hevder uvanlig mange at de har blitt allergiske eller er nødt til å kvitte seg med dyr. Både katter og andre dyr blir hjemløse eller i verste fall drept. Noen bare reiser fra dyret og overlater det til seg selv.

Kleveland sier at de ønsker en obdusering av katten.

– Det er viktig at dette blir oppklart. Vi oppfordrer dykkere til å forsøke å finne katten. Vi belønner tips som kan føre til at gjerningspersonen blir funnet med en dusør på 10.000 kroner.

Kleveland oppfordrer dykkere til å finne katten, men presiserer at hun forstår at de som fant katten ikke visste hva de skulle gjøre med funnet. Foto: Privat

– Bør straffes

Nestleder i Dyrenes beskytter Kristiansand, Tone Stoveland, sier at organisasjonen vil at folk tenker seg godt om før de skaffer seg et husdyr.

– Det er helt grusomt. Det er en forferdelig måte å kvitte seg med ett dyr på. Hvis en ikke kan ta ansvar for at katten blir passet på bør en ikke ha dyr.

Stoveland sier at det ikke har noe oversikt over hyppighet av at folk kvitter seg med husdyr i fellesferien, men det er et kjent fenomen.

– Det er ikke uvanlig at kattunger blir forlatt i esker i skogen eller ved trafikkert vei eller i tunneler, men dette er en grotesk handling. Den skyldige bør straffes.