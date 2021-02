Fikk isklump gjennom frontruten

– Det var dramatisk. Jeg fikk sjokk. Bilen dunket inn i veikanten og jeg så ingen ting, sier Gunvor Vinje.

Hun kjørte på E18 og skulle over Varoddbrua i Kristiansand da hendelsen skjedde onsdag kveld.

Vinje hadde en fart på femti da isklumpen på rundt ti kilo plutselig kom gjennom frontruta.

– Jeg følte at jeg fikk noe i ansiktet. Isblokken kom ut fra ingenting.

En bil bak henne stoppet og hun ble tilbudt hjelp.

Når NRK snakker med henne, er hun fortsatt skjelven.

Falt fra et telt

Ifølge politiet, skal klumpen ha kommet fra et arbeidstelt som står på en gang- og sykkelbro som går over E18. Is som har dannet seg på dette, skal ha sklidd og falt ned.

Etter hendelsen rykket politiet ut til stedet og stengte østgående løp på veien.

Politiet mente det var fare for at mer is kunne falle ned.

Operasjonsleder i Agder politidistrikt Jarl Nilsen, mener kvinnen har hatt flaks, for isklumpen hadde en størrelse som kunne ha gjort større skade.

– Det er anslått at den var på mellom 40 og 50 centimeter, sier han.

Isklumpen havnet på gulvet ved passasjersetet. Foto: Gunvor Vinje

Var heldig

Vinje kom fra hendelsen med lettere skader. Bilen var det verre med.

– Isklumpen lå jo inni bilen, som også var full av glass. Rattet ble skeivt, sier Vinje.

Hun fant en liten avkjørsel på broen og fikk stoppet der.

NRK har vært i kontakt med prosjektleder i Statens vegvesen Jan Helge Egeland, som sent onsdag kveld mener det skal være trygt å kjøre på broen nå.

– Entreprenøren er på stedet og går over og sjekker om det er noe løst oppå brua. Jeg har ikke flere opplysninger i kveld, sier han.