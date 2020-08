Fikk blåfinnet tunfisk på over 200 kilo

Da kameratene Aslak Brækken og Jarle Olsen var ute med båt for å fiske blåfinnet tunfisk, eller makrellstørje som det også kalles, fikk de en opplevelse de tidligere kun har drømt om.

– Jeg hadde så vidt satt fra meg stanga da jeg kikket bakover og så at fisken bet på. Den dro så hardt at knarren (lyden i snella red.an) gikk, sier Olsen.

Noe stort på gang

Kameratene og andre, som var i nærheten, var ikke i tvil om at noe stort var på gang.

– Alle fikk det med seg. Når en slik fisk biter drar den senen flere hundre meter ut i løpet av få minutter, sier Brækken.

Fra da av gikk det i ett. Andre fiskestenger ble tatt ned for å rydde plass til fangsten. Så begynte jobben med å få fisken inn.

Når kameratene forteller hvordan det gikk for seg, ler de godt.

Brækken viser hvordan han satt og støttet beina mot siden på båten mens han halte og dro.

– Vi fant noen krefter vi ikke visste at vi hadde, sier han.

– Vi hadde mye adrenalin, så der og da hadde vi nok av krefter å ta av, legger Olsen til.

I dag kan de ikke helt forstå hvordan de klarte det.

Aslak Brækken og Jarle Olsen sier at når de først hadde klart å fange fisken, var det ingen ting som kunne stoppe dem fra å få den opp i båten. Foto: Kai Stokkeland / NRK

Over to timer

Kameratene forteller at de som fulgte med på dramaet har anslått at det tok rundt to timer og tretti minutter å få fisken inn. Selv tror de det tok enda lengre tid før fisken sklei over rekka og landet i båten med et dunk.

Den 244 centimeter lange tunfisken veide hele 230 kilo.

Olsen sier opplevelsen var både god og skremmende.

– Det er skremmende å kjenne hvor sterk fisken er. Jeg var redd utstyret ikke skulle tåle det, men det gjorde det, sier han.

Det skal være første gang siden krigen at sportsfiskere tar tunfisk med stang i Norge.

Fisken på 230 kilo tok sin tid å få om bord. Foto: privat

Ikke lov for folk flest

I Norge har ikke folk flest lov til å fiske blåfinnet tunfisk fordi arten er truet av overfiske. Kameratene fra Grimstad er imidlertid ett av 24 lag som har lov fordi de deltar i et forskningsprosjekt på arten.

Mandag fikk nok et lag fra Grimstad en kjempefangst. Den var 251 centimeter lang og over 220 kilo.

Nils Andre Eigeland, som var én av fem som var med på fisketuren, sier de ser mye blåfinnet tunfisk om dagen.

– Interessen har kommet med fisken, som var fraværende i mange år, sier han.

Harald Nyland, Frank Ronny Johansen, Kjetil Flakke, Asgeir Alvestad og Nils Andre Eigeland ved den 251 centimeter lange fisken som ble tatt mandag. Foto: privat

Lagene som får fiske får ikke lov å selge kjøttet, men må spise det selv. Det har Brækken og Olsen ingen ting imot.

– Det blir både sushi og biff de neste dagene, og en grillfest for alle som har vært med på å hjelpe oss, sier kameratene.