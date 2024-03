Fikk avslag på klage – kastes ut av Huset på Eg

Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Foreningen Huset på Eg kastes ut av bygget i Kristiansand etter å ha misligholdt leieavtalen.

Foreningen har ikke betalt huseier Kristiansand Næringsselskap (KNAS) husleie for første kvartal, et krav på 1,2 millioner kroner.

Foreningen skylder også Helsedirektoratet 6,5 millioner kroner, penger som opprinnelig skulle gått til barnehospicet.

Styreleder i Foreningen Huset på Eg, Knut Johannessen, sier til NRK at de vil klage på avslaget.

Namsfogd Anita Andrå Andersen tror det er stor sannsynlighet for at saken ender i retten.

– Vi har besluttet at fravikelsen gjennomføres som planlagt i morgen. Partene er orientert om avgjørelsen, sier namsfogd i Agder Anita Andrå Andersen til NRK.

Det betyr at Foreningen Huset på Eg kastes ut av bygget med samme navn onsdag.

Klagen fra foreningen kom tirsdag ettermiddag og var på 36 sider.

– Plikten til å betale leie etter at leieavtalen er misligholdt er ikke bestridt. Vilkåret for tvangsfravikelse er derfor oppfylt, sier Andersen.

Foreningen har ikke betalt huseier Kristiansand Næringsselskap (KNAS) husleie for første kvartal. Dette kravet var på 1,2 millioner kroner.

Styreleder i Foreningen Huset på Eg, Knut Johannessen, sier til NRK at de vil klage på avslaget.

– Det er vesentlige sider ved klagen som ikke er kommentert i avslaget, sier Johannessen.

Foreningen het tidligere Foreningen for barnepalliasjon (FFB), men skiftet nylig navn.

Politiker i Kristiansand mener foreninga okkuperer huset. Styreleder i foreninga mener det er en meningsløs påstand.

Styreleder i Foreningen Huset på Eg, Knut Johannessen, ønsker ikke å si om han vil være til stede under utkastelsen onsdag. Foto: Espen Bierud / NRK

Skal låse bygget

Barnehospicet skulle ha åpnet dørene i januar i fjor, men det ble aldri noe av.

Årsaken var at det blant annet ble avdekket kritikkverdig bruk av offentlige midler.

I over ett år har det splitter nye og moderne bygget stått tomt.

150 millioner til barnehospice Foreningen for barnepalliasjon (FFB) får bevilget 30 millioner årlig over fem år i statsbudsjettet. Pengene skal gå til utvikling, etablering og drift av det som skal bli landets første barnehospice.

Trekker tilbake penger I regjeringens forslag til statsbudsjett høsten 2022 ble det faste tilskuddet på 30 millioner kroner i året fjernet. Pengene skal heller gå til de barnepalliative teamene over hele landet. Åpningen av barnehospicet er da allerede satt til januar 2023.

Gransker foreningen Helsedirektoratet setter i gang en granskning av hvordan foreningen har brukt de 90 millionene de hittil har fått utbetalt. Granskningen avdekker kritikkverdig pengebruk. Direktoratet sier foreningen må betale tilbake et tosifret millionbeløp.

Generalsekretæren må gå I slutten av januar må generalsekretæren i foreningen gå som følge av rapporten fra helsedirektoratet. På det tidspunktet er tidligere helseminister Ansgar Gabrielsen hyret inn som styreleder i foreningen.

Sier opp de ansatte Foreningen sier opp alle de 13 ansatte på grunn av manglende tilskudd. Styreleder Ansgar Gabrielsen er i dialog med Kristiansand kommune for å finne ut av hva bygget som kostet 75 millioner kroner kan brukes til. Det blir klart at foreningen må tilbakebetale 4,2 millioner kroner og kan søke om å beholde ubrukte midler, noe de gjør.

Ansetter ny styreleder På generalforsamlingen i april blir det bestemt at foreningen ikke skal legges ned slik Gabrielsen har innstilt på, men at den videreføres. Ny styreleder blir Knut Ragnar Johannessen.

Vil ansatte igjen Styreleder Johannessen uttaler til NRK at han har troen på at det vil bli barnehospice til tross for at kassa er tilnærmet tom. Planen er på det tidspunktet å ansette to personer.

Krever 6,5 millioner til Helsedirektoratet krever ytterligere tilbakebetalt 6,5 millioner kroner i ubrukte midler. Foreningen klager på vedtaket som til slutt går helt til helse - og omsorgsdepartementet. De avviser klagen.

Vil framleie huset Foreningen jobber for å framleie bygget som fortsatt er tenkt brukt til barnehospice. De har betalt husleie til Kristiansand næringsselskap fram til utgangen av desember dette året.

Har ikke betalt husleie Det blir kjent at foreningen som nå har skiftet navn til Foreningen Huset på Eg skylder husleie på 1,2 millioner kroner. Kravet til helsedirektoratet på 6,5 millioner kroner er heller ikke betalt til tross for flere purringer. Både Knas og helsedirektoratet sender kravene til Namsfogden i Agder. Leiligheten foreningen eier i sentrum blir solgt etter å ha ligget ute i over ett år. Vis mer

Onsdag kastes foreningen ut av huset.

– Da vil namsfogden ved hjelp av låsesmed gå gjennom arealene og låse bygget. Litt avhengig av hva som finnes av eiendeler som tilhører saksøkte på bygget, vil vi vurdere om huseier KNAS skal få overta bygget med en gang eller om vi skal låse det for 14 dager slik at saksøkte gis en mulighet til å hente ut eiendeler, sier Andersen.

Skylder Helsedirektoratet flere millioner

5. mars ble det også tatt arrest i foreningens bankkonto og klientkonto hos Sørmegleren på totalt 4, 9 millioner kroner.

Bakgrunnen er at foreninga skylder Helsedirektoratet 6,5 millioner kroner.

Dette dreier seg om penger som opprinnelig skulle gått til barnehospicet.

Pengene er ikke betalt tilbake til tross for gjentatte purringer.

Styreleder i Foreningen Huset på Eg, Knut Johannessen, har tidligere uttalt til NRK at foreningen ønsker å gjøre opp alle legitime krav som foreligger.

Han har forklart manglende betaling av husleie med at barnehospicet var lovet statlige tilskudd i fem år.

Disse ble stoppet av regjeringen etter tre år rett før tilbudet skulle åpne i januar 2023.

Kan ende i retten

Helsedirektoratet har sendt en såkalt utleggsbegjæring på de 6,5 millionene som foreninga skylder dem. Denne har foreninga klaget på.

Namsfogd Anita Andrå Andersen opplyser at denne klagen nå er sendt til forliksrådet for behandling.

Siden forliksrådet kun har kompetanse til å behandle saker som er under 200.000 kroner, må begge parter være enige om at de skal dømme eller komme fram til et forlik.

– Det beste er om partene blir enige i forliksrådet og får løst saken på lavest mulig nivå, sier Andersen.

Hun har likevel ikke tro på at det vil skje i denne saken:

– Med en sånn betent sak og så lite dialog som det har vært mellom partene her, er det stor sannsynlighet for at dette blir en sak for retten, sier Andersen.

Hvem overtar bygget?

Kristiansand næringsselskap har hatt dialog med flere aktuelle leietakere som kan ta over når foreninga er ute av bygget.

Administrerende direktør Jan Omli Larsen i KNAS har tidligere uttalt til NRK at Agder fylkeskommune er den mest aktuelle leietakeren.

Det er da snakk om SMI-skolen. De tilbyr utdanning til elever som har kommet skeivt ut i skoleløpet på grunn av sykdom eller andre faktorer.

– Det er et godt formål. De har sett på bygget og det er godt egnet for dem, sa Larsen til NRK da dette ble kjent.