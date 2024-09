Fikk «Womanizer» og vin i bursdagsgave: – Hun sa jeg var en testkanin

– Sånt skal ikke skje i en venninnegjeng. Det er ikke normalt, sa den unge kvinnen i retten.

Fire av hennes tidligere bestevenninner er tiltalt for å ha voldtatt eller å ha medvirket til å ha voldtatt henne.

Hendelsen skal ha skjedd på hennes egen bursdagsfest. Da hadde hun fått en «Womanizer» og vin i gave.

Ingen av de tiltalte erkjenner straffskyld. Den seksuelle omgangen var frivillig, mener de tidligere venninnene.

Saken har en strafferamme på inntil ti år.

Det er satt av sju dager til rettssaken. Her med tre av de fire forsvarerne i saken. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– En testkanin

På bursdagsfesten skal flere av venninnene ha mast om at hun måtte prøve vibratoren på seg selv.

– Vi har hatt et veldig seksuelt miljø (...) På fest kunne noen kline, og ta på puppene eller rumpa til hverandre, forklarte den fornærmede kvinnen.

Det skal ha eskalert til at tre av venninene holdt henne fast, mens en fjerde venninne brukte vibratoren på henne. Hun skal også ha fingret henne, og utført oralsex.

– Hun sa at jeg var en testkanin. Jeg sa «nei, ikke gjør det», forklarte kvinnen i retten.

Hun skal flere ganger ha bedt venninnene om å stoppe.

Den fornærmede dro på overgrepsmottaket i Kristiansand et par dager etter hendelsen. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Ville ikke lage dårlig stemning

De fem unge kvinnene er oppvokst i et lite bygdesamfunn i Agder. Alle er i dag studenter og lærlinger.

– De var en nær venninnegjeng. Den seksuelle omgangen ble oppnådd med samtykke, sa forsvarer Lars Faye Ree i retten.

Den fornærmede jenta fikk flere spørsmål om hvorfor det tok en dag før hun ga beskjed til venninnene om at det som hadde skjedd, ikke var greit.

– Jeg ville ikke lage dårlig stemning, sa den unge kvinnen i retten.

Hun beskriver også seg selv som konfliktsky.

Aktor Helene Holtvedt fortalte i retten at det var en jentegjeng som var nære, og som brukte mye tid sammen. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Måtte flytte

Etter at hun anmeldte venninnene, ble hun utfryst og mobbet på skolen, fortalte hun.

– Jeg følte at overgrepet fortsatte, slik de fortsatte i ettertid, sa den unge kvinnen i retten.

Det førte til at hun til slutt måtte flytte til en annen kommune på Sørlandet.

– Det var en jentegjeng som var mye sammen. De var nære, sa aktor Helene Holtvedt i retten.

Etter hendelsen har fornærmede vært sur på seg selv for at hun ikke gjorde mer for å stoppe situasjonen.

– Jeg har følt meg ekkel og dum etterpå, sa kvinnen da hun forklarte seg.

Joakim Boye er forsvarer til den hovedtiltalte kvinnen. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Snapchat-meldinger

Ettersom saken har vært svært belastende, følger den fornærmede kvinnen rettssaken fra et eget rom.

Da hun avga sin forklaring, gikk de tiltalte ut av rettssalen.

Det er satt av sju dager til saken i Agder tingrett.

Flere venninner og en sykepleier fra overgrepsmottaket skal vitne.

Det vil også bli lagt frem flere Snapchat-meldinger under rettssaken.