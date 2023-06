Festivaler førebur seg på varme og tørke

– Det blir veldig varmt til helga, så vi har byrja å lage planar for korleis vi kan hjelpe folk som får heteslag, seier Heine Strømme.

Han er festivalsjef for Sommerbris, som kommande helg blir arrangert for andre gong på Odderøya i Kristiansand.

I fjor stod festivaldeltakarane i pøsregn på festivalens første dag. I år er situasjonen ein annan.

– Vi set opp vasstasjonar rundt omkring på området, så folk både kan drikke og skylje seg, fortel festivalsjefen.

I tillegg vil sponsorar gå rundt med vassflasker og det blir sett opp telt der folk kan setje seg i skuggen.

Kreftforeningen vil også vere til stades for å dele ut solkrem til dei som har gløymt å smørje seg.

Festivalsjef for Sommerbris Heine Strømme, gler seg til festival og godvêr i Kristiansand denne helga. Foto: Vegard Nekstad

– Dette er jo eit luksusproblem. Det blir fantastiske sommardagar der folk kan kose seg, seier Strømme.

Meir ekstremvêr

Også Piknik i Parken (PiP), Over Oslo og Bergenfest melder om liknande tiltak.

– Alle norske festivalar må planleggje for meir ekstremvêr framover, seier Siri Haugan Holden.

Ho er leiar av Norske kulturarrangørar som representerer over 500 kulturbedrifter.

Alle festivalar må ta innover seg klimatilpassingstiltak i tida framover, seier leiar Siri Haugan Holden, leiar i Norske kulturarrangørar. Foto: Jane Lool

– Vêrforholda har alltid vore avgjerande for utandørsfestivalar, men i den seinare tida ser vi at det har vorte endå meir avgjerande. I tida framover vil klimatilpassingstiltak blir stadig meir nødvendig, framheld ho.

– Ver varsam med sneipar

Sommerbris i Kristiansand er også klar over at godvêr har gjort at det er veldig tørt.

– Vi vatnar sjølve festivalområdet om natta for å førebyggje ulmebrann, fortel festivalsjef Strømme.

Det er oransje farevarsel på skogbrann både i Agder, sørlege del av Rogaland og delar av Austlandet no.

Det er venta over 20.000 tilskodarar til Piknik i Parken i Oslo. Foto: Live Marie Hagen Wold / NRK

– Alle må vere veldig forsiktige med eld, som sneipar og diverse, seier vakthavande meteorolog Bente Wahl.

Fare for skogbrann

Brannvesenet fleire stader i landet har lagt ned forbod mot all bruk av eld i skog og inn- og utmark og den siste tida er det meldt om fleire skogbrannar.

På Over Oslo i Grefsenkollen har dei innført fleire tiltak ettersom dei held til nære skogen.

– Mellom anna har vi for første gong tillate at folk har med eigne drikkeflasker inn som dei kan fylle på gratis. Vi har stort fokus på at folk får i seg nok vatn og har litt meir helsepersonell på jobb enn vanleg, seier dagleg leiar Lars Petter Fosdahl.

No blir det og innført ekstraordinært forbod mot bruk av ild i Oslo kommune. Det gjeld frå torsdag 15. juni til 30. juni.

Det er skogbrannfare over store delar av Sør-Noreg i desse dagar. Foto: Meteorologisk institutt

– Kan komme opp på 30-talet

Sjølv om det har vore tørt og varmt lenge er det ikkje uvanleg varmt for denne tida av året, fortel meteorologen.

– Vi ligg framleis under 30 grader, men temperaturen kan komme opp på 30-talet dei neste dagane, seier Wahl.

Statsmeteorolog Bente Wahl melder sommerleg vêr fram mot og gjennom helga, men det kan komme ei bye eller to. Foto: MAGNE VELLE

Det lovar altså godt for dei som skal på festival.

– Vi ser med glede på dette vêret. Det kan bli ein festivalsommar som ein drøymer om med sol og sommar, seier presseansvarleg Lars Tefre Baade i Piknik i Parken.

Kan komme styrtregn

Samstundes som det er farevarsel for skogbrann, er det også sendt ut farevarsel for styrtregn fleire stader.

– Det kan komme nokre byer, men det er meir sannsynleg i Oslo enn i Kristiansand og Bergen, seier Wahl.

Meteorologane minner om at sjølv om det skulle komme regn så trengst det nedbør over lengre tid for å dempe faren for skogbrann.