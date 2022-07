Først fant de ikke hotellet – så fikk de sjokk over standarden

– Bildene var utrolig flotte, men de var jo falske, sier Ruben Aanesland fra Kristiansand.

Han og kjæresten hadde bestilt en pakkereise gjennom reiseselskapet Detur. Reisen skulle gå til «Maya World Hill Hotel» i Side i Tyrkia.

Detur markedsførte hotellet med fire stjerner og all inclusive. Prisen for de to kom på rett under 20.000 norske kroner.

Problemene startet da de kom frem til Tyrkia.

Først fant ikke sjåføren frem til hotellet. Da de fikk de tak adressen, endte de på «Joker Side Hill Suite Hotel», forteller Aanesland.

Ifølge han fikk de beskjed om at det var dette hotellet de hadde bestilt.

I resepsjonen på hotellet møtte Aanesland og kjæresten flere andre frustrerte gjester.

– Det var alt fra askebeger i nattbordsskuffene til hull i veggene, sier han.

Ruben Aanesland trodde de skulle på en idyllisk ferie. Deres første møte med hotellet var ikke som forventet. Foto: PRIVAT

En annen frustrert gjest NRK har snakket med beskriver hotellet som en tragedie.

– Jeg fikk sjokk da jeg kom inn på rommet. Det var møkk på gulv og vegger som var gnidd rundt omkring, og det luktet muggaktig, sier gjesten.

På et av rommene var det et hull i veggen som var fylt med ledninger og søppel.

En tredje gjest forteller til NRK at døren på det ene hotellrommet ikke kunne låses.

– Det er litt skummelt når du har små barn. Vi måtte barrikadere døren med koffertene våre. Det føltes veldig utrygt.

Ett hotell – to navn

Et reisefølge på ni personer forteller at de fant pakkereisen på Restplass.no, som er en søkemotor for å finne pakkereiser og hoteller.

– Vi videreformidler data fra turoperatørene, og overvåker prosessene nøye, sier Rune Sandbakken i Restplass.no.

De er en av flere reiseaktører som markedsfører «Maya World Hill Hotel» og «Joker Side Hill Suite Hotel».

Hotellene, som har vist seg å være samme hotell, blir markedsført med identiske bilder, men har ulik stjernerangering. «Maya World Hill Hotel» har fire stjerner. «Joker Side Hill Suite Hotel» har tre.

Maya World Hill Hotel markedsføres som et firestjernes hotell på Restplass.no. Der ser bassengområdet slik ut. Og dette er ett av hotellrommene. Joker Side Hill Suite Hotel markedsføres også på Restplass.no, men som et trestjernes hotell. Men bildene av bassengområdet er akkurat det samme som på Maya World Hill Hotel. Og hotellrommet er også helt likt. Skjermdump fra Restplass.no

– Hvorfor har dere to forskjellige hotell, som viser seg å være samme hotell, med forskjellig stjernemerking?

– Det hender at to hoteller med ulik standard på rommene har felles bassengområder, og med ca. 20.000 hoteller har vi ikke mulighet for å gjøre en individuell vurdering, svarer Sandbakken i Restplass.no.

Han er enig i at mange av bildene er like, men argumenterer likevel for at det kan være to ulike hoteller.

NRK har fått bekreftet fra Detur at det ikke er snakk om to ulike hotell, men ett hotell som har byttet navn.

Aanesland forteller at bekjente i Tyrkia har opplyst at hotellet ofte bytter navn for å slippe unna sitt dårlige rykte.

Det er ikke lenger mulig å bestille reise til det som kalles «Maya World Hill Hotel» eller «Joker Side Hill Suite Hotel» gjennom Restplass.no.

Detur har hotellet liggende ute under navnet «Maya World Hill Hotel», men det står at det ikke er ledige plasser.

NRK har prøvd å komme i kontakt med de som driver hotellet, men har ikke fått noe svar.

Reiseselskapet har ansvaret

Ifølge pakkereiseloven er det reiseselskapet som har ansvaret hvis omtalen, stjernerangering eller standard ikke samsvarer med det som er markedsført.

– Detur Norge har ansvaret. Det er de som må ordne opp, både på stedet og eventuelt etterpå, sier jurist i Forbrukerrådet Thomas Iversen.

Han forklarer at de reisende har krav på å bli flyttet til et lignende hotell, eller få et prisavslag hvis de blir boende.

Iversen sier at om flere hotell bruker samme bilder så er det klart at minst ett av dem driver med villedende markedsføring.

– Her ser det ut som både Restplass.no og Detur bør sjekke nærmere hvilke hoteller de markedsfører og samarbeider med, mener Iversen.

NRK forklarer Forbrukerrådets beste tips for en vellykket ferie: Bla videre Det kan være fornuftig å lese om hotellet på flere kilder, for eksempel både booking.com og Tripadvisor. Ta en tur innom nettsiden til hotellet hvis det finnes. Sjekk også om du finner hotellet på et kart. Noen avvik kan være vanskelig å spotte, selv med gode forundersøkelser. Hvis du opplever problemer, ta kontakt med arrangøren med en gang. Ofte kan problemene løses på stedet. Hvis du ikke er på en pakkereise må du kontakte hotellet direkte med eventuelle problemmer. Ofte løser det seg da også. Forrige kort Neste kort

Aanesland og de andre gjestene NRK har snakket med forteller at de slet med å få tak i Detur.

– Reiseguiden forsvant fra hotellet og nektet til slutt for at han jobbet for Detur, selv om han gikk i deres uniform, sier en av dem.

Aanesland valgte å ta saken i egne hender. Han kontaktet de han kjente i området fra før, og kom til slutt i kontakt med en annen lokal Detur-ansatt. Da fikk de flytte til et annet hotell.

– Retningslinjene er fulgt til «punkt og prikke»

Når NRK etter gjentatte forsøk får tak i Detur, forklarer de at hotellet tidligere het «Maya World Hill Hotel», men at det nå har endret navn til «Joker Side Hill Suite Hotel».

– Det er samme hotell rent fysisk og skal drives med samme kvalitet som lovet da vi signerte avtalen med hotellet, sier mediekontakt for Detur Tim Åström.

Ifølge han tok gjestene kontakt med dem på ankomstdagen, og dagen etter skal det ha kommet en reiseguide for å hjelpe dem.

Deturs ansatte har fulgt instruksjonene de skal følge til punkt og prikke, ifølge Åström.

– Det vil si å løse kundens misnøye umiddelbart på stedet. Hvis dette ikke er mulig skal de prøve å finne et alternativt overnattingssted. Slik har det vært i denne saken.

Klagene fra gjestene handlet først og fremst om hygiene, det vil si mangler ved renhold og noe vedlikehold, sier Åström.

Han sier at totalt 11 gjester flyttet til et annet hotell og ifølge han har alle bekreftet at de er fornøyde med løsningen som ble tilrettelagt for dem.