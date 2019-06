Fenomen vekker oppsikt: 20.000 bier landet på bil

Rundt 20.000 bier landet mandag ettermiddag på en bil i Søgne i Vest-Agder.

Det var den lokale nettavisen N247 som først omtalte saken.

– Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, jeg er jo redd for at noen skal skade seg, uttalte eieren av bilen, som var bortreist under bie-besøket.

Det oppsiktsvekkende synet skyldes «sverming».

HONNINGBIER: Svermen tilhører trolig en lokal bikube. Foto: NICOLAI PREBENSEN/N247

Sverming er bienes naturlige form for formering. Når det blir trangt i kuben, vil noen bier velge å finne seg et nytt sted å bo.

At dronningen og resten av bisvermen i dette tilfellet valgte en bil, er nokså tilfeldig, ifølge generalsekretær i Norges Birøkterlag, Camilla Larsen.

Hun anslår at det er nærmere 20.000 bier på bilen.

– Hvorfor de valgte å lande på denne bilen vet jeg ikke, men jeg vil anta ut fra bienes fysiologiske behov at de kanskje trengte varme. En mørk bil i solen, vil være et vart sted å slå seg ned for biene, før de flytter seg til et mer permanent sted, forklarer Larsen.

Sverming Ekspandér faktaboks Sverming er bienes naturlige form for formering. Når det blir trangt i kuben deres, vil noen bier velge å finne seg et nytt sted å bo.

Når de svermer velger bier ofte trær eller andre tilfeldige steder som midlertidig nytt tilholdssted. Herfra sender de ut speiderbier som leter etter mer passende og permanente hjem.

Det er strenge regler for behandling av svermer. Dette er for å hindre smitte av bisykdommer. Kilde: Norges Birøkterlag

En lignende hendelse skjedde i England i 2017, da nærmere 20.000 bier svermet til en bil i byen Hull, ifølge BBC.

– Norges Birøkterlag driver aktivt avlsarbeid for å redusere svermetrang på våre honningbier, og våre birøktere steller kubene for å redusere bienes lyst til å sverme. Likevel vil biene av og til velge å sverme, sier Larsen.

Urbane bier er en trend på full fart inn i de største norske byene. Nå tilbys næringslivet i Trondheim å være faddere for egne bikuber midt i sentrum. Du trenger javascript for å se video. Urbane bier er en trend på full fart inn i de største norske byene. Nå tilbys næringslivet i Trondheim å være faddere for egne bikuber midt i sentrum.

– Dagligdags

Lederen i det lokale birøkterlaget, Karstein Skarpeid, har flere ganger blitt tipset om sverming i distriktet.

Han har ikke opplevd at bisvermene har landet på biler før, men er heller ikke overrasket over at det skjedde.

– Bisverm er dagligdags. Det er tilfeldig hvor de lander. De setter seg gjerne litt lavere på bakken når det er litt kaldt i være, sier Skarpeid.