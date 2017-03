Fengslet i narkosak

En kvinne (53) fra Kristiansand er varetektsfengslet for fire uker, siktet for salg av narkotika. Tingretten legger vekt på at etterforskningen er i en tidlig fase, og dette er en alvorlig straffesak med en større mengde narkotika med flere siktede. Kvinnen ble pågrepet onsdag.