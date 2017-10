Fengselsbetjent knivstukket – mer vold og trusler i fengslene

I august i år ble en fengselsbetjent utsatt for et knivangrep av en innsatt. Betjenten var alene, men greide å tilkalle en kollega som hjalp til med å få kontroll over knivmannen.

Etter det NRK kjenner til, fikk fengselsbetjenten et kutt i armen under basketaket.

Fengselsleder Harald Tønnesen bekrefter episoden med kniv i fengslet. Men han vil ikke gå inn på detaljene eller si noe om hvordan det har gått med betjenten som ble angrepet.

– Jeg bekrefte at det skjedde. Vi anså det som så alvorlig at vi håndterer ikke dette bare internt, men anmeldte saken til politiet, sier fengselsleder Harald Tønnesen i Kristiansand.

Leder av fengslet i Kristiansand Harald Tønnesen bekrefter knivepisoden i fengslet i august. Foto: Kari Løberg Skår / NRK

Mer vold og trusler

Sikkerhetsansvarlig i Kriminalomsorgen region sørvest, Marit Orstad Waldeland, bekrefte at i år har det vært en økning i vold- og trusselsaker ved fengslene i regionen.

– Generelt har vår region hatt færre saker enn de andre fengselsregionene. Men i år har det vært en økning. Men statistikken er ikke klar før ute i 2018, forteller Waldeland.

Regiontillitsvalgt i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund i region sørvest, Hilde Aabel, er bekymret for økningen av vold og trusler mot ansatte og innsatte.

– Vi har hatt færre saker i en del år, men nå øker det ganske dramatisk i våre øyne.

– Stygge trusler

Statistikken sier at det har vært nesten dobbelt så mange vold og trusselsaker i år sammenlignet med i fjor.

Da var det registret 55 saker i regionen mot 100 så langt i år, ifølge tall fra Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund.

Hun forteller at betjentene oftere må ta fysisk kontroll over innsatte i fengsler.

Det innebærer enten å få lagt innsatte i bakken eller få de pasifisert slik at de ikke utgjør trusler lengre. I tillegg kommer de muntlige truslene.

– Det er stygge trusler mot betjentene, men også mot familiene og barna deres. Det blir en belastning og de må gå på tå hev, sier Aabel.

Frykter tidvis for sine liv

Ifølge Aabel frykter de ansatte tidvis for sine liv i fengslene. Hun sier de ansatte av og til kan føle seg alene og veldig sårbare.

– Sikkerheten er ikke alltid på topp, sier Aabel.

Den regionale tillitsvalgte mener det kan være stram økonomi i kriminalomsorgen som kan være en av årsakene til mer vold og trusler.

– Vi har problemer med å få dekket inn sykefravær eller annet fravær. Plutselig kan en stå alene i en del ubehagelige situasjoner og at de ansatte derfor ikke føler seg trygge, sier Aabel.

Hun frykter flere ikke orker mer og vil slutte som fengselsbetjent.