Fem pågrepet og sikta for frihetsberøvelse

– Fem personer er pågrepet og sikta for frihetsberøvelse, og det er tre fornærma i saken, sier politiadvokat Morten Formo.

De er fra i 20-årene til i 40-årene.

Politiet hadde tirsdag en flere timer lang væpnet aksjon i Kristiansandsområdet. Helikopter og Delta-gruppen fra Oslo bisto i aksjonen.

Politiet i Agder fikk tirsdag klokken 09:24 melding om en person som mulig ble tatt med i en bil mot sin vilje.

Etter flere timer, meldte politiet i en pressemelding at tre personer var sikta, og at det var en fornærma.

Nå har saken vokst til åtte involverte personer.

Delta-gruppen aksjonerte mot flere adresser i Kristiansand og Vennesla tirsdag. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Gjengoppgjør?

Formo vil ikke si hva frihetsberøvelsen skal dreie seg om, men alle de fem sikta er kjent for politiet fra før.

– Når vi får melding om mulig frihetsberøvelse, så er det alvorlig.

– Er det snakk om et gjengoppgjør?

– Det er tidlig i etterforskningen, så jeg kan ikke si noe om det nå, sier Formo.

Han vil ikke si hva de tidligere skal være dømt for.

I går fikk NRK opplyst at Delta ble tilkalt fordi det var snakk om et farlig miljø der våpen kunne være involvert. Narkotika kan også være et motiv, etter det NRK er kjent med.

De fem sikta var ikke samla da politiet pågrep dem.

– Vi pågrep personene på ulike steder.

Politihelikopteret svevde i flere timer over Kristiansand og Vennesla, og det ble aksjonert mot flere adresser. Store, bevæpnede styrker var satt inn.

Skal avhøres

Politiet skal avhøre de siktede i dag, men det er usikkert om de blir fremstilt for varetektsfengsling i dag.

– Vi må ta stilling til om de skal fremstilles for varetektsfengsling senere.

Også de tre fornærmede er avhørt.

– Har dere satt inn noen sikkerhetstiltak i forhold til dem?

– Nei, det har vi ikke.

Omringa nabohus

På Grim i Kristiansand fikk ei kvinne politiet på døra, og de ba om å låne stua hennes for å spane på naboleiligheten.

– Politimannen satt her en time, og kommuniserte gjennom koder.

Delta-gruppen aksjonerte mot flere adresser i Kristiansand og Vennesla tirsdag. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Hun forteller at det var ganske skremmende, for hun visse gjennom media at det pågikk en væpna gisselaksjon.

Politiet gikk også til aksjon mot et hus i Vennesla, men det er uklart om noen ble pågrepet der.