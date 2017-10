Fektere fra ni land konkurrerte i Kristiansand

Det er første gang siden 1969, at et slikt mesterskap holdes i Norge. Kristiansand fekteklubb er arrangør for arrangementet som har deltakere fra ni forskjellige land, 70 deltakere i alt.

– Nordisk sabelmesterskap er et mesterskap for fem nordiske land samt tre baltiske land, men i og med at det er et åpent mesterskap, kan utøvere fra andre land også være med å konkurrere, sier leder av Kristiansand fekteklubb, Marianne Wilson.

Teknikk og hurtighet avgjør

I to dager til ende, har utøverne fått prøvd ut teknikk og hurtighet, for det er det som avgjør om man klarer å hevde seg. En kamp kan være over på kort tid, gjerne bare ett eller to minutter.

Det konkurreres i tre våpengrener, med sabel, florett og korde. Ifølge Wilson er det i våpengrenen der det brukes sabel, det går aller hurtigst unna.

David Runde og August Broch er medlemmer i Kristiansand fekteklubb og deltok i helgens mesterskap. Begge synes sporten er spennende.

– I en kamp skjer alt veldig raskt og man gjøre mye på kort tid. Det handler om teknikk, så det må man mestre, sier Runde.

Selv kom han til andre runde før han ble slått ut, men er fornøyd med resultatet. Han gjorde sitt beste.

David Runde og August Broch fra Kristiansand fekteklubb, deltok i Nordisk sabelmesterskap. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Liten sport

Fekting er en liten sport i Norge. Kristiansand fekteklubb som startet opp i 2009, har i løpet av årene siden oppstarten, til enhver tid hatt mellom 20 og 40 aktive utøvere. I dag er det mellom 25 og 30.

Wilson sier at fekting er en individuell sport som krever mye individuell oppfølging. Det er ikke alltid like lett å få til.

– Trener-kompetanse er en utfordring. Vi skulle gjerne hatt flere trenere til å utvikle fektere, sier hun.

Deltakere fra til sammen ni land var samlet til Nordisk sabelmesterskap i Kristiansand i helgen. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Mye jobb for liten klubb

Ifølge Wilson, er Nordisk sabelmesterskap er et stort arrangement for en liten klubb, men med god hjelp fra Molde fekteklubb, samt Kristiansand kommune, har det gått bra.

– Vi har fått tak i nødvendig utstyr og dommerekspertise. Sistnevnte er veldig viktig for at arrangementet skal gå opp tidsmessig, sier hun.

Neste år må klubben på banen igjen. Da skal Kristiansand fekteklubb arrangere NM i sabel. Sist det ble arrangert NM i denne sportsgrenen, var i 1973. Da var det bare for menn. NM neste år, blir for både menn og kvinner.

I dag er det tre sabelklubber i Norge, i Kristiansand, Molde og Stavanger.