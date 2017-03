Fekk ein månad saman på sjukeheimen

– Pappa sat ved senga hennar heile tida, og kom med vakre kjærleikserklæringar til henne. Vi song songar ho hadde lært oss, salmar, og vi snakka til henne medan ho sov, seier dottera Signe Hovd Nilsen til Agderposten.

I februar sa Arendal kommune nei til at ekteparet skulle få bu saman på Nyskogen bo- og omsorgssenter.

Dei to var gift i over 68 år. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Kommunen meinte ektemannen var for frisk til å bu på sjukeheimen, og at det ikkje ville vere bra for han.

– Veldig leit

Dei argumenterte også med at mange står i kø for å få ein plass på sjukeheim, og at det er den enkelte sitt behov som vart lagt til grunn.

Men familien til ekteparet gav seg ikkje, og kjempa ein intens kamp for at dei skulle få den siste tida saman.

– Eg tykkjer det er veldig leit at eg ikkje får lov til å vere saman med kona mi, som eg har vore gift med i så mange år, og som eg er så glad i, sa Charles Hovd Nilsen til NRK.

Saka skapte kraftige reaksjonar i sosiale medium. I eit direktesendt intervju på Dagsrevyen sa helseminister Bent Høie blant anna at han reagerte på at ekteparet ikkje fekk bu saman.

Kommunen snudde brått

Reaksjonane førte til at arendalsordførar Robert C. Nordli tok initiativ til å behandle saka i formannskapet.

Dei konkluderte med at paret, som var gift i over 68 år, skulle få bu saman på sjukeheimen. Dei vedtok også sambuargaranti i det same møtet.

Charles Hovd Nilsen trudde nesten ikkje det han høyrde, då han fekk vite at han likevel fekk lov til å bu saman med kona si.

– Eg drøymde om dette i natt. At eg skulle bli ein fri mann og treffe kona mi igjen, som eg har vore så glad i heilt sidan vi gifta oss. Då eg vakna tenkte eg at det var ein draum. Men det var verkeleg. Det er ikkje til å tru, sa han til NRK i februar.

– Eg har aldri i mitt liv vore så glad, som då eg fekk greie på dette. Eg skal få bu med hustrua mi igjen, og sleppe å gå ifrå ho kvar kveld klokka sju og reise heim til mitt eige hus for å sove. No slepp eg det. Det var skjønt, seier han.

Charles og Gunvor Hovd Nilsen fekk fire veker saman på rommet sitt på Nyskogen bo- og omsorgssenter, før ho døydde onsdag.