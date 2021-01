Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg har opplevd at flere eldre har falt fra på grunn av kommunens opplegg for vaksinering, sier fastlege ved Hisøy Legesenter i Arendal Martin Runde.

Han mener kommunen har gjort det unødvendig vanskelig for eldre som ønsker å ta vaksine.

I forkant må de registrere seg via Digipost. De må også levere et skjema med helseopplysninger. Det har også vist seg å by på problemer.

Runde, som er tillitsvalgt for legene i Arendal, sier mange eldre ikke har lært seg å bruke digitale løsninger.

Han frykter det kan føre til at flere ikke tar vaksine.

– Det gjelder spesielt dem som har vært skeptiske til vaksinen og som vi har vært nødt å snakke litt ekstra med. Det skal ikke store hindringer til for at de lar være, sier han.

Martin Runde er fastlege og tillitsvalgt for legene i Arendal. Han frykter flere eldre nå vil droppe vaksine fordi opplegget er for komplisert. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Grethe Kristiansen (84) synes systemet er tungvint.

– Nå har jeg endt opp med å få hjelp av datteren min, sier hun.

Martin Runde poengterer at ikke alle «får til» å være avhengig av andre.

Mener de har valgt den beste løsningen

Arendal kommune har laget et eget system for vaksinering av de eldste innbyggerne. De må komme til en skole, der vaksinen blir satt av innleid personell.

I kommunens brev til de eldre står det et telefonnummer de kan ringe for å få hjelp, men flere NRK har snakket med, sier at det har vært både tekniske problemer og lang ventetid.

Det har også Kristiansen hørt.

– Mange har fortalt at de ikke kommer gjennom på telefon, sier hun.

Vaksinen har kort levetid

Vaksinekoordinator Heidi Helene Hamre, forstår godt fastlegenes bekymring når det gjelder de eldste.

Samtidig sier hun at de ikke kunne valgt noen annen løsning.

Dette henger blant annet sammen med rammene for vaksinen.

– Vi får 3000 doser i uka og har begrensede ressurser. Samtidig har vaksinen kort levetid. Den må brukes innen seks timer.

Hun innrømmer at kommunen er helt avhengig av hjelp fra pårørende som kan veilede de eldre i de digitale løsningene.

Ordføreren: – En ekstrem logistikk

Ordfører i Arendal Robert Cornels Nordli (Ap), er kjent med at det er eldre som har utfordringer med digital registrering.

Han synes det er leit at noen har valgt å takke nei til vaksinen.

– Det er det ikke grunnlag for. Vi har tatt initiativ til å kontakte alle over 85 år. Vi vil veilede og bistå dem så godt vi kan, sier han.

Nordli mener de har valgt den beste organiseringen.

– Vi er en relativt stor kommune. Da må det en ekstrem logistikk til for at vi skal kunne utnytte hver eneste dose.

Arendalsordfører Robert Cornels Nordli mener kommunen har valgt den beste løsningen. Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Vi kjenner pasientene

Fastlege Runde mener imidlertid at vaksineringen bør skje på samme måte som før.

– Fastlegene har en lang tradisjon for vaksinering og kjenner pasientene. Det hadde vært naturlig at vi tok hånd om de aller eldste, sier han.

Fastlegene får penger for hver vaksine de setter, men fastlege Jørn Ahlqvist ved Hisøy legesenter avviser at det ligger et økonomisk motiv bak dette.

– Vi tjener på dette, men den totale utgiften for samfunnet og kommunen er betydelig mindre hvis vi gjør det.