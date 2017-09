Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Ulykken ble meldt inn til politiet klokken 17.27 torsdag.

Bilen kom kjørende i østgående retning da den skar over på motsatt side og traff en fjellnabb. Foto: Ernest Boswarva

I bilen satt det to voksne personer. Etter en tid opplyste politiet at de to hadde kommet seg ut av kjøretøyet ved egen hjelp.

Skadeomfanget er foreløpig ikke kjent, men de to er brakt til sykehus med ambulanse for behandling og sjekk.

Bilen kom kjørende i østgående retning på riksvei 42 da ulykken inntraff. Bilen skal ha skåret over i motsatt kjørefelt og havnet i en fjellnabb.